El Senat dona llum verda a limitar els poders de Trump per declarar la guerra a l'Iran

El Senat dels Estats Units ha aprovat aquest dijous una resolució que obliga Donald Trump a demanar permís al Congrés abans de donar ordres militars contra l'Iran. La iniciativa ha comptat amb el suport destacat de vuit representants del Partit Republicà i suposa una estirada d'orelles al president pel bombardeig nord-americà en què va morir el general iranià Qassem Soleimani, el gener passat a Bagdag, i que va fer sacsejar la regió pel temor d'un conflicte generalitzat.

La mesura exigiria a Trump no fer servir les tropes dels Estats Units contra l'Iran tret que el Congrés declari la guerra o aprovi una autorització específica per a l'ús de la força militar. La declaració pot quedar en paper mullat perquè la Casa Blanca ha anunciat que pensa recórrer al seu poder de veto, que només es pot anul·lar si hi ha una supermajoria de dos terços al Senat, gairebé impossible d'aconseguir amb la composició actual: 53 dels 100 representats són republicans. La fidelitat entre les files del partit oficialista va quedar clara en la recent votació final de l' impeachment contra Trump, en què només el senador Mitt Romney va votar a favor de tirar-lo endavant.



El senador demòcrata Tim Kaine, autor de la resolució, ha afirmat que pretenia exhibir força i evidenciar que el Congrés vol tenir veu i vot en la decisió del president de desplegar tropes a l'estranger. En la defensa de la iniciativa durant una roda de premsa, també ha assegurat que recollia "la incomoditat dels electors" per la possibilitat d'una hipotètica guerra amb l'Iran. No es tracta, afirmen els defensors de la mesura, de retallar drets al president, sinó de reivindicar la competència consagrada en l'article 1 de la Constitució, segons la qual declarar la guerra depèn del poder legislatiu.

En nom dels vuit senadors republicans que s'han alineat contra Trump, Todd Young ha afirmat que la resolució no s'hauria d'haver votat si el Congrés no hagués intentat "passar la pilota" al president sobre les accions militars, en referència al fracàs de dues iniciatives semblants que es van votar l'any passat . "Hem fet la nostra feina", ha subratllat el republicà.