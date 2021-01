La sessió per ratificar Biden es reprèn al Congrés després de l'assalt trumpista

Amb sensació d'alleujament, cinc hores i mitja després de quedar suspesa per l'assalt dels seguidors de Donald Trump, el Congrés ha reprès a les dues de la matinada, hora catalana, el seu recompte i debat sobre els vots del Col·legi Electoral per ratificar Joe Biden com a proper president dels Estats Units. Un tràmit administratiu que normalment passa desapercebut però que Donald Trump ha aprofitat per protagonitzar el seu últim desafiament al resultat de les eleccions de novembre i al sistema electoral. Milers dels seus seguidors, atiats per les seves infundades acusacions de frau, van van encerclar i assaltar el Capitoli dimecres, van fer suspendre la sessió, la ciutat de Washington va decretar el toc de queda, es va desplegar la Guàrdia Nacional i el món va veure una imatge inèdita dels Estats Units.

Primer el Senat, el vicepresident Mike Pence ha valorat els fets referint-se als atacants. "No han guanyat", ha apuntat, posant l'accent en què "la violència mai guanya, la llibertat guanya". Hores abans, el segon de Trump havia promès que els culpables de l'assalt serien processats, encara que només s'han produït 26 detencions dins dels terrenys del Capitoli d'un total 52 a Washington, segons ha informat la policia de la capital nord-americana. Quatre persones han mort. Una d'elles per trets, i les altres tres en circumstàncies que no han estat aclarides.

Cap referència a Trump per part de Pence. Tampoc per part del líder republicà de Senat, Mitch McConnell, que ha assenyalat, això sí, que els assaltants "han intentat trastocar la nostra democràcia". Més contundent, el futur líder del Senat, el demòcrata Chuck Schumer, ha qualificat d'"insurrectes" i "terroristes domèstics", entre altres qualificatius, als membres de la torba trumpista. Schumer no ha dubtat a culpar el president: "Aquesta violència és en bona part la seva responsabilitat, la seva eterna deshonra".

Pelosi: "demostrem al món de què està feta Amèrica"

Una hora més tard, la Cambra de Representants ha reiniciat el seu debat. La presidenta, la demòcrata Nancy Pelosi, ha assegurat que "es farà justícia". En un intent per donar-li la volta als esdeveniments, Pelosi ha proposat que la reacció a l'assalt sigui part "d'una història que mostri al món del que està feta Amèrica". Com a conclusió, ha demanat una oració "perquè Déu segueixi beneint" als Estats Units.

El líder de la minoria republicana, Kevin McCarthy, un dels fidels aliats de Trump, ha dit que "el Congrés no serà el mateix després d'avui" i ha denunciat "la violència, la destrucció i el caos" com "inacceptables, antidemocràtics i antiamericans ". El seu company Matt Gaetz, un dels congressistes més afins a Trump, ha posat una de les notes més lamentables de la matinada en apuntar que entre els assaltants havia antifeixistes "disfressats de seguidors de Trump".

Com a resposta als esdeveniments de la jornada, diversos senadors republicans han revertit la seva posició i han declinat participar en l'objecció als resultats de diversos dels estats en què Donald Trump assegura, sense fonament, que va existir frau. D'altres, però, han continuat ben entrada la matinada amb el teatret polític per retardar la inevitable victòria de Joe Biden. El president sortint, bloquejat per Twitter, Facebook i Instagram durant hores, ha estat mut.