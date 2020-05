El Sudan castigarà les ablacions amb fins a tres anys de presó

El Sudan inclourà al Codi Penal la mutilació genital femenina, una pràctica molt arrelada al país africà i que suposa un dels grans passos cap al reconeixement dels drets humans i en especial dels de les dones del govern de transició cap a la democràcia, constituït després de la caiguda del dictador Omar al-Baixir fa poc més d'un any.

El portaveu del primer ministre Abdullah Hamdok, Al Barag al-Nazir, ha explicat a l'agència Efe que l'esborrany de la norma es va aprovar el 22 d'abril i que estableix fins a tres anys de presó per als que practiquin la mutilació i, en el cas que es faci en un centre sanitari, es retirarà la llicència d'obertura del servei.

L'Unicef, l'agència per al dret de la infància de Nacions Unides, ha qualificat la llei de "gest històric" que fa que el Sudan "entri en una nova era" de respecte cap a les dones i les nenes. Es calcula que gairebé nou de cada deu dones han patit l'extirpació del clítoris en nom de la tradició i que provoca danys psicològics i físics a les dones mutilades i en els pitjors casos, la mort. La mutilació genital provoca que les dones tinguin menstruacions molt doloroses i facilita que siguin propenses a les infeccions, les hemorràgies i que tinguin un dolor intens a l'hora del part, a banda de perdre el plaer en les relacions.

Fins ara la mutilació no estava penalitzada per la llei sudanesa, encara que el govern d'Al-Baixir va presentar una proposta el 2017 en contra de l'ablació, que va quedar descartada per la influència dels diputats radicals i altres grups que defensen aquesta pràctica al considerar-la una "herència social".

Però malgrat que les ONG de drets de les dones aplaudeixen la iniciativa del nou govern, la secretària general de Silmyia, Siham Omar, considera que és una iniciativa "insuficient", perquè el càstig ha d'incloure també els progenitors que accedeixen a sotmetre les seves filles a la mutilació genital.

Segons Nacions Unides, almenys 200 milions de dones i nenes al món han patit aquesta resecció total o parcial dels genitals externs per motius no mèdics en almenys 30 països. Més de la meitat de les víctimes es concentren a Egipte, Etiòpia i Indonèsia, països en els quals l'ablació està prohibida per llei però se segueix practicant de manera clandestina, tot i que les institucions musulmanes i cristianes també s'hi hagin posicionat en contra fa poc.