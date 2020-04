Ajuda d'alta volada contra el coronavirus a Suècia

La crisi del covid-19 ha posat contra les cordes els sistemes sanitaris de mig món. També el de Suècia, especialment a les regions d’Estocolm i voltants, les més afectades pel nou coronavirus. L’altra conseqüència ha sigut el trasbals que ha provocat al mercat laboral per la caiguda dràstica de l’activitat en alguns sectors, com ara el turístic.

Davant d’aquesta situació, a Suècia s’ha engegat una iniciativa que pretén compensar mínimament la manca de personal als hospitals oferint una formació exprés en la cura de persones a treballadors que s’han quedat temporalment sense feina, destinada inicialment per al personal de l’aerolínia escandinava SAS, que a mitjans de març va anunciar un expedient temporal per al 90% dels seus 10.000 treballadors, el 90% de la seva plantilla. A la convocatòria s'hi han sumat professionals d'altres sectors, i es formen una vuitantena de persones cada setmana.

Es tracta d’un curs gratuït de tres dies que ofereix l’escola superior d’infermeria Sophiahemmet, en col·laboració amb SAS i l’empresa de recursos humans Novare, i amb el finançament d’una de les fundacions de la família Wallenberg, una de les més importants a Suècia, que ha aportat 7 milions de corones (uns 643.000 euros).

Els alumnes adquireixen coneixements bàsics sobre malalties infeccioses i confidencialitat del pacient, i aprenen a esterilitzar materials, manipular els malalts i també tasques administratives bàsiques. “És gent molt competent, que poden alleugerir el sistema sanitari immediatament després de completar la formació perquè metges i infermers es puguin dedicar encara més a tenir cura dels pacients”, explica Johanna Adami, directora de l’escola universitària. Argumenta que el personal de cabina pot ser especialment útil, tenint en compte que ja tenen una educació sanitària bàsica i amb molta experiència a l’hora de gestionar situacions complicades.

Des de principis d’aquest mes, desenes de treballadors de la companyia aèria han canviat l’uniforme per bates d’hospital, guants i mascaretes. “Per mi era obvi que m’havia d’oferir, si les meves competències poden ser útils a un altre lloc. Crec que tots tenim una obligació d’ajudar en una situació difícil”, argumenta Mathilda Malm, hostessa de SAS, al diari Svenska Dagbladet.

Personal de l’hostaleria

Aquesta iniciativa es complementa amb un altre programa que s’imparteix a una sala de conferències del Grand Hotel d’Estocolm, en aquest cas per a personal de l’hostaleria que vulgui ajudar a les residències de gent gran. Entre els participants hi ha, per exemple, treballadors de McDonald’s i diversos hotels de la capital sueca, i l’objectiu és oferir-lo a centenars de persones. Suècia ha registrat fins ara 1.400 morts per covid-19, i Estocolm és l’epicentre de la malaltia, amb més d’un 40% dels contagis i dues terceres parts dels morts. Les residències de gent gran s’han vist especialment afectades, fins al punt que la meitat de les morts a la capital s’han produït en aquests centres.

Des de l’Associació Sueca de Professionals de la Salut (Vårdförbundet) veuen positiu que les empreses intentin alleugerir la pressió als centres sanitaris, però remarquen que aquestes persones no poden substituir la feina dels infermers. “El que ens fa més falta són infermers amb diploma universitari. A Suècia n’hi ha més de 12.000 que no treballen al sector de la salut i que caldria atraure durant aquesta crisi”, diu Ragnhild Karlsson, vicepresidenta de l’associació, al diari Svenska Dagbladet.

I això és justament el que busca una iniciativa de l’empresa de construcció Skanska, que permet als seus treballadors amb educació mèdica agafar una excedència durant tres mesos, garantint-los que rebran el mateix sou i els pagaran les contribucions a la Seguretat Social.

Alumna reial

Aquesta setmana s’ha sabut que la princesa Sofia, la dona de Carles Felip i jove dels reis Carles Gustau i Sílvia, també ha rebut aquesta formació, i que treballarà fent tasques administratives i de suport al servei d’atenció al pacient a un hospital d’Estocolm.

“En la crisi en què ens trobem, la princesa vol contribuir voluntàriament a ajudar en l’atenció mèdica”, ha confirmat Margareta Thorgren, cap de premsa de la Casa Reial sueca, que també ha distribuït imatges de la princesa vestida amb bata blava i acompanyada d’altres treballadors de l’hospital.