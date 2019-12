Un supermercat britànic suspèn la compra de targetes de Nadal a la Xina després de trobar-hi el missatge d'un presoner

El gegant dels supermercats britànics Tesco ha anunciat aquest dilluns que suspèn la seva relació comercial amb la fàbrica xinesa proveïdora de les seves targetes de felicitació nadalenca després que una nena de 6 anys de Londres trobés en una el missatge d'auxili d'un presoner que assegurava que estava sotmès a treballs forçats.

La història de la nena, Florence Widdicombe, va sortir publicada ahir diumenge al Sunday Times, on ella mateixa explicava que quan estava escrivint felicitacions de Nadal va trobar en una de les postals, comprades a Tesco, aquest missatge: "Som presoners estrangers a la presó de Qingpu, a Xangai. Ens obliguen a treballar contra la nostra voluntat. Sisplau, ajudi'ns i avisi alguna organització de drets humans".

La polèmica mediàtica generada per la troballa ha portat l'empresa britànica a suspendre la producció de les seves targetes a la fàbrica xinesa on les encarregaven. "Abominem de l'ús dels treballs forçats i mai no ho permetríem a la nostra cadena proveïdora –ha dit aquest mateix dilluns el portaveu de Tesco–. Estem molt sorpresos per les acusacions, hem suspès immediatament el contracte amb la fàbrica on es produeixen aquestes targetes i hem iniciat una investigació. També hem retirat les targetes de la venda mentre investiguem", ha explicat.



Tesco destina els beneficis de la venda d'aquestes targetes nadalenques, uns 350.000 euros anuals, a diverses organitzacions caritatives com British Heart Foundation, Cancer Research UK i Diabetes UK.

Segons l'empresa, les targetes havien estat produïdes a la fàbrica Zheijiang Yunguang Printing, que és a uns 100 quilòmetres de la presó Qingpu, de Xangai. Reuters hi va trucar i la treballadora que va respondre al telèfon va assegurar que no sabia res de les acusacions ni de la decisió de Tesco. La companyia propietària de la fàbrica no va respondre els correus electrònics.



Florence Widdicombe va explicar a diversos mitjans britànics com havia trobat el missatge a "la sisena o vuitena postal que anava a escriure". El seu pare, Ben Widdicombe, va explicar també que al principi va pensar que era una broma, però que després va pensar que podria ser cert.

El missatge del presoner a la postal acaba demanant a qui ho llegeixi que es posi en contacte amb Peter Humphrey, així que el pare de la nena el va buscar a través de LinkedIn i li va enviar un missatge. Humphrey és un experiodista britànic i investigador de fraus empresarials que va ser expulsat de la Xina el 2015 després d'haver-lo condemnat l'any anterior acusat d'obtenir il·legalment informació privada de ciutadans xinesos i de vendre-la a diversos clients, entre els quals una farmacèutica.

Humphrey i la seva dona, la nord-americana Yu Yingzeng, van passar un temps en una presó xinesa fins que van ser expulsats del país. "No tinc cap dubte que es tracta de presoners de Qingpu als quals vaig conèixer abans de ser alliberat, el juny de 2015, de la presó on vaig passar 23 mesos", va explicar l'experiodista britànic a The Sunday Times.