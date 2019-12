McDonald's abaixa la persiana al Perú per la mort de dos treballadors electrocutats

La mort per electrocució de dos joves treballadors d'un McDonald's al Perú ha provocat una onada d'indignació i protestes, fins al punt que la companyia s'ha vist obligada a decretar el dol i tancar durant dos dies els restaurants del país. Les circumstàncies de l'accident encara s'estan investigant, però el cas ha posat en relleu les escasses mesures de seguretat de les grans cadenes i les precàries condicions laborals a què es veuen abocats milers de treballadors, sobretot joves, per subsistir en una de les regions amb més desigualtats socials del món.

Alexandra Porras i Carlos Gabriel Campos tenien 18 anys i van entrar a treballar al McDonald's del barri Pueblo Libre de Lima fa tan sols tres mesos. S'havien conegut a l'institut i havien estat sortint un temps i ara treballaven plegats a la cuina d'aquest local de menjar ràpid. Encara no està clar què va passar, però les primers sospites apunten que Alexandra Porras va patir una enrampada al tocar sense voler un cable sense protecció amb el terra mullat. El seu company va intentar ajudar-la quan va notar que s'havia desmaiat i fatalment ell també va rebre l'impacte mortal. Quan els serveis mèdics van arribar, només en van poder certificar la mort.

"Senyora, hi ha hagut un accident. La seva filla ha mort". Aquest va ser el missatge que l'encarregat del local va deixar a la mare de Porras quan li va trucar dissabte a la nit. La dona ha explicat que els dos joves s'havien buscat aquesta feina per pagar-se els estudis universitaris i que la seva filla s'havia queixat en diverses ocasions que l'obligaven a fer dotze hores diàries, quan la llei peruana limita a vuit la jornada laboral. També li havia fet saber el seu malestar perquè havia de netejar sense un equipament apropiat que garantís la seva seguretat.

Les dues morts s'han sentit especialment entre els joves peruans perquè la seva situació era compartida per molts en una societat on l'ocupació informal arriba fins al 73%, segons dades publicades per la premsa local. El descontentament s'ha traduït en protestes i campanyes a les xarxes contra el restaurant de menjar ràpid i contra la companyia que gestiona la franquícia al Perú, que va decidir declarar dos dies de dol en senyal de respecte. Per primer cop, tots els locals de la marca han abaixat la persiana.

Per la seva banda, la ministra de Treball peruana, Silvia Cáceres, ha explicat que en les diverses inspeccions que s'han fet als locals de McDonald's "s'observa que hi hauria incompliments vinculats a la seguretat i la salut en el treball", però ha volgut esperar que els pèrits acabin els seus informes per donar més detalls de quins són els incompliments. Si finalment s'aprecia negligència, la marca de menjar ràpid podria pagar una multa d'uns 60.000 euros al canvi de moneda.

Arran de la mort dels joves, les xarxes i la premsa local s'han omplert de testimonis d'extreballadors de cadenes de menjar ràpid que basen la seva plantilla en empleats molt joves, sense experiència ni formació bàsica en seguretat. El diari La República recull el cas del Carlos: "Vaig treballar un mes al Bembos de plaça Norte. No ens donaven ni una cadira per descansar, tot i que que treballàvem vuit hores aturats. Tots ens havíem de quedar fins que acabéssim de netejar el local. No es desconnectaven els aparells elèctrics i tampoc vam rebre capacitació per saber què s'havia de fer en cas d'accidents". I del Pizza Hut, un jove denuncia que quan li tocava tancar havien de netejar el foc quan encara estava calent.