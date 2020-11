Atemptat contra un acte del Dia de l'Armistici a Aràbia organitzat per França

Dotze dies després d’un atac amb ganivet contra un guàrdia de seguretat del consolat francès a Jiddah, la segona ciutat de l’Aràbia Saudita, aquest dimecres al matí hi ha hagut un nou atac contra interessos francesos durant la cerimònia commemorativa del Dia de l’Armistici, amb què se celebra la fi de la Primera Guerra Mundial.

Una persona que ha resultat finalment detinguda ha llançat una granada per sobre de la paret del cementiri per a no musulmans d'aquest nucli portuari del mar Roig, situat 950 quilòmetres a l'oest de la capital, Riad. Les primeres fonts contactades per l’agència Reuters i altres mitjans occidentals indiquen que hi hauria almenys quatre ferits, inclosos un ciutadà grec i un altre d'italià, d’acord amb la versió facilitada per un diplomàtic europeu present a l’acte.

Es manté la incògnita de saber si es tracta d’un nou atac directe contra interessos francesos, després que en les últimes tres setmanes hagi esclatat un picabaralla diplomàtica entre París i diferents capitals del món islàmic arran de la resposta del president francès, Emmanuel Macron, a l’assassinat a París del professor d’història Samuel Paty, que va mostrar als seus alumnes les caricatures de Mahoma; l’atemptat de Niça, que va costar la vida a tres persones; i el de finals de setembre contra dues persones que van resultar ferides, i que l’atacant va creure que eren treballadors del setmanari Charlie Hebdo, objecte d'una altra massacre terrorista el 2015.

Després de les declaracions del president Macron sobre el "separatisme islamista" i el seu compromís de no renunciar a publicar les caricatures, van esclatar protestes antifranceses en molts països musulmans, i alguns dirigents, com el president turc, van demanar fer boicot als productes francesos. En alguns països fins i tot s’ha cremat el retrat del cap d’estat francès. Ciutats com Montpeller i Tolosa han mostrat les caricatures de Mahoma com a defensa dels valors laics de l'estat.

Acció diplomàtica de Macron

Per apaivagar els ànims, Macron ha fet un exercici pedagògic al canal de televisió qatarià Al-Jazeera i al diari britànic Financial Times. Els últims dies, Jean-Yves Le Drian, ministre d’Afers Exteriors, ha recorregut Egipte i el Marroc per intentar, de nou, aclarir els malentesos, repetint que França no tenia res contra l’islam.

Quant a l'atac d'aquest matí, fonts diplomàtiques franceses de Riad que esmenten diferents mitjans de comunicació asseguren aquesta tarda que "es tracta d'un acte aïllat, i que França no és el blanc". Amb tot, cal no oblidar que era França qui havia organitzat la cerimònia commemorativa de l'11 de novembre. El cònsol general de França i els d'Itàlia, la Gran Bretanya, Grècia i el Líban eren presents a l'acte. París ha fet una crida a les autoritats saudites per "fer llum" sobre aquest acte i "identificar i processar els autors".

Les autoritats del regne, on govern una forma d'islam ultraconservador, han condemnat els atacs que han afectat França les últimes setmanes, així com també el de Viena. Al mateix temps, però, les autoritats religioses saudites van denunciar les vinyetes del profeta Mahoma publicades pel setmanari Charlie Hebdo.

A Jiddah, poc després de l'atac el consolat nord-americà ha emès un comunicat en què demanava als seus ciutadans la màxima precaució. L'Aràbia Saudita havia d’acollir la cimera del G-20 d'aquí deu dies, però a causa de la pandèmia de covid-19 la reunió anual dels grans caps d'estat mundials se celebrarà per videoconferència.