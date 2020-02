Sis morts en un tiroteig en una fàbrica de cervesa de Milwaukee, als Estats Units

Un home va entrar a trets dimecres a la tarda a la fàbrica de cervesa Molson Coors de Milwaukee, on treballava, va matar cinc persones i després es va suïcidar. La policia no ha determinat quines eren les motivacions de l'autor, un veí de la ciutat de 51 anys. El complex fabril, matriu de la cervesa Miller, que compta amb més de 600 empleats i inclou oficines corporatives i instal·lacions cerveseres, és molt conegut a la zona.

"Avui és un dia horrible per als treballadors d'aquesta empresa, i un dia molt dur per a qualsevol de nosaltres que estem a prop", va dir l'alcalde Tom Barrett. El president nord-americà, Donald Trump, va aprofitar la compareixença de dimecres a la nit a la Casa Blanca per mostrar el seu condol a les víctimes.

La fàbrica va tancar preventivament per si hi havia algun sospitós més a la zona, que està commocionada perquè es tracta d'un dels pitjors tirotejos que ha patit.

Els empleats van avisar des de dins els familiars, que es van començar a agrupar al perímetre establert per la policia. Els mitjans locals informen que a mida que l'incident es desenvolupava les escoles i els comerços pròxims anaven tancant.

Les autoritats tornen a demanar pregàries per les víctimes, com sol passar després d'aquest tipus de matances, desgraciadament recurrents. Cap possibilitat ni comentari per fer més restrictives les lleis de control d'armes. El congressista de l'estat de Wisconsin, Mike Gallagher, va condemnar per Twitter el tiroteig: "No hi ha lloc per aquest tipus d'actes odiosos i repugnants a la nostra societat".

