Almenys dos morts en una festa en una casa de Rochester, a l'estat de Nova York

Un tiroteig durant una festa il·legal al pati del darrere d'una casa de la ciutat de Rochester, al nord-est de l'estat de Nova York, ha acabat amb dos joves morts i catorze més de ferits per trets de bala, segons han informat fonts policials i testimonis recollits per l'agència Efe. De moment, la policia no ha aclarit si es tractava d'una acció d'un sol pistoler o si hi podria haver més persones implicades. Els agents mantenen obert una operació de recerca per arrestar els presumptes autors.

L'avís d'alerta l'ha donat una trucada al telèfon d'emergències que informava que s'havien sentit trets procedents d'un pati d'una casa de l'avinguda Pennsylvania de Rochester, on es feia una festa amb un centenar de persones.

El cap en funcions de la policia local, Mark Simmons, ha explicat que quan les primeres unitats han arribat a la casa s'han trobat amb una "situació caòtica". Segons Simmons, la policia no tenia coneixement de la festa, de caràcter il·legal.

Els dos morts són una noia i un noi d'entre 18 i 22 anys, segons ha informat la policia, que no ha donat més detalls dels fets.