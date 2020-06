Els tractaments contra el covid-19 amb remdesivir costaran 2.082 euros o més

La farmacèutica estatunidenca Gilead ha anunciat aquest dilluns que vendrà el seu fàrmac remdesivir, el primer que s'ha mostrat efectiu per tractar el covid-19, a 390 dòlars el vial per als governs de països desenvolupats, cosa que elevaria el preu del tractament més habitual a 2.082 euros per pacient i el de les teràpies més llargues a 3.818 euros, informa l'agència Efe.

En el cas dels països en vies de desenvolupament, Gilead ha indicat que ha arribat a diversos acords amb productors de medicaments genèrics per tal de poder oferir el tractament a un preu més reduït i facilitar-ne l'accés a tot el món.

Als Estats Units, des que al mes de maig es va aprovar d'emergència l'ús del remdesivir per a malalts de coronavirus, els hospitals han estat fent servir dosis donades per Gilead, que a partir del juliol començarà a cobrar pel medicament. El preu serà de 390 dòlars per vials per als programes de sanitat pública i de 462,9 euros per a la privada, cosa que suposa un preu de 2.777 euros pel tractament més habitual.

En una carta oberta, l'empresa ha explicat que vol evitar negociar el preu del medicament país per país i assegura que l'ha fixat tenint en compte la situació dels països desenvolupats amb menys capacitat adquisitiva i clarament "per sota" del valor que el medicament ofereix.

Els estudis, segons Gilead, han mostrat que de mitjana els pacients tractats amb aquest fàrmac passen quatre dies menys hospitalitzats.

El remdesivir, una teràpia experimental que va començar a desenvolupar-se l'any 2009 i es va posar a prova amb pacients d'Ebola a mitjans de la dècada passada, s'ha autoritzat d'emergència pel coronavirus SARS-CoV-2 perquè un assaig clínic estatunidenc va mostrar que el fàrmac fa més curt el temps de recuperació en alguns pacients.

A Europa l'Agència Europea del Medicament va recomanar autoritzar el medicament per al tractament del covid-19 en adults i adolescents de més de 12 anys amb pneumònia. El remdesivir és un antiviral que alenteix la producció de noves partícules de virus i, com a resultat, una infecció viral es desenvolupa amb menys rapidesa i els pacients en estat greu es recuperen una mitjana de quatre dies abans de l'habitual, segons un ampli estudi elaborat als Estats Units.