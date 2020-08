El Tribunal de la Haia prepara l'esperat veredicte per l'assassinat del primer ministre libanès el 2005

Quinze anys després, el Tribunal de la Haia ha de publicar aquest dimarts la sentència sobre l'assassinat del primer ministre libanès, Rafiq Hariri, el 14 de febrer del 2005. Els quatre acusats del magnicidi que va marcar la història del Líban són membres de la milícia xiïta Hezbol·lah i han sigut jutjats en rebel·lia. El judici arriba en un moment especialment difícil per al Líban, immers en una greu crisi política i econòmica, agreujada per la pandèmia i per la devastadora explosió al port de Beirut, el 4 d'agost, que va motivar l'ajornament del veredicte, per respecte a les víctimes. La dimissió del govern en bloc davant l'onada de protestes ha deixat el país amb un executiu provisional sense marge de maniobra.

Hariri va ser assassinat amb un cotxe bomba prop de La Corniche, el passeig marítim de Beirut, en un atac en què van morir 21 persones més i que va ser el cop més dur contra els sectors que s'oposaven a la dominació militar siriana sobre el Líban. D'acord amb documents de la fiscalia i els informes dels investigadors, l'atac va ser meticulosament planejat i devastador. La bomba estava en una camioneta Mitsubishi carregada amb 2,5 tones d'explosius.

Un milió de persones, una quarta part de la població del Líban, va sortir al carrer a Beirut per protestar contra l'assassinat. La pressió sobre el règim Sirià, al qual les primeres investigacions de l'ONU van implicar en l'assassinat, va portar a retirar les tropes del seu veí més petit i van posar fi a una presència militar que va durar 29 anys.

Els acusats són Mustafa Badreddine Amina, de 52 anys, una figura de Hezbol·lah i cunyat de l'assassinat comandant de Hezbol·lah Imad Moughniyeh. Els altres són Salim Jamil Ayyash, de 50 anys; Hussein Hassan Oneissi, de 39, i Assad Hassan Sabra, de 37. Un cinquè sospitós, Hassan Merhi, va ser acusat l'any passat, al ser considerat sospitós d'ajudar a preparar l'atac i després amagar la suposada participació de Hezbol·lah. Els jutges no han concedit una petició fiscal de fusionar el seu cas amb el dels altres. Cap d'ells seria l'autor intel·lectual del magnicidi ni estava en la cadena de comandament.

Pendents de Hezbol·lah

Hezbol·lah, que nega qualsevol participació en l'assassinat, s'ha negat a cooperar amb el tribunal i va amenaçar amb fer servir la violència contra qualsevol que intentés detenir els sospitosos. El líder de l'organització, Hassan Nasrallah, ha advertit que ignorarà el veredicte perquè el considera "polititzat". Es tem que la sentència pugui causar tensió i alimentar les tensions sectàries en plena crisi política.