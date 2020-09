L'Aràbia Saudita commuta la pena de mort als vuit acusats per l'assassinat de Khashoggi

La justícia de l'Aràbia Saudita ha commutat les sentències de pena de mort per condemnes de presó per als vuit acusats i jutjats per l'assassinat del periodista Jamal Khashoggi a l'interior del consolat d'Istanbul. El tribunal ha rebaixat la primera sentència, dictada al mes de desembre, al tenir en compte que els fills de la víctima havien assegurat que perdonaven els responsables d'un crim que ha minat la imatge internacional del país i la del príncep hereu, Mohammad bin Salman.

Amb la revisió de la sentència, que no accepta més apel·lacions i és una condemna ferma, els vuit acusats hauran de complir penes d'entre set (per a tres dels acusats) i 20 anys de reclusió. Durant tot el procés judicial, l'Aràbia Saudita no ha informat dels detalls de la investigació al voltant del crim de Khashoggi, un articulista del Washington Post que havia criticat el règim autoritari i que vivia exiliat. La falta de transparència ha estat criticada pels organismes internacionals, que consideren que Riad ha intentat un tancament en fals del cas, pel qual va rebre fortes pressions diplomàtiques de la comunitat internacional.

En una primera instància, els jutges van absoldre els dos únics homes la identitat dels quals va transcendir: Saud al-Qahtani, assessor del príncep Mohammad bin Salman, i Ahmed al-Asiri, sotsdirector dels serveis secrets saudites, exculpats per falta de proves. De la mateixa manera, també va quedar sense càrrecs en aquesta primera fase Mohamed al-Otaibi, consol saudita a Istanbul i al despatx del qual presumptament el periodista va ser assassinat i esquarterat el 2 d'octubre del 2018. Khashoggi va desaparèixer després d'entrar a l'edifici consular per demanar uns documents per casar-se amb la seva companya, i fins ara no s'ha trobat cap resta del seu cos.

Protesta de la promesa

"Nosaltres, fills de Khashoggi, perdonem els que van matar el nostre pare per l'amor de Déu totpoderós", ha indicat en un missatge difós a Twitter Salah Khashoggi, fill del periodista, que juntament amb el seu germà ja havia anunciat que disculpaven els responsables del crim, coincidint amb el mes sagrat del Ramadà.

El procés acaba, doncs, sense cap ideòleg de l'assassinat acusat, un gest que per a l'alta comissionada de l'ONU per a les Execucions Extrajudicials, Agnes Callamard, representa una "farsa" perquè "el fiscal saudita ha fet avui un altre acte més en aquesta paròdia de justícia". En aquest sentit, ha afirmat que el veredicte final posa fi a un "procés que ni ha estat just ni transparent" i ha denunciat que la rebaixa de penes no pot "blanquejar" el crim.

La promesa de Khashoggi, la turca Hatice Cengiz, també ha rebutjat la sentència d'avui i, com la responsable de l'ONU, considera que "de nou fa de la justícia una burla" perquè permet que el procés s'acabi sense conèixer "la veritat" qui hi ha darrere de l'ordre d'assassinar el periodista i sense poder trobar el seu cos. Cengiz, que esperava Khashoggi a l'exterior de la legació diplomàtica i va ser la que va donar l'alerta de la seva desaparició, ha afirmat que, malgrat tot, continuarà la seva "lluita per la justícia per al Jamal".

En paral·lel al procés saudita, al juliol la justícia turca va començar el judici en absència contra 20 ciutadans saudites, entre ells un ex alt càrrec dels serveis secrets, per l'assassinat del periodista. Així, la Fiscalia turca demana cadena perpètua per als vint sospitosos, entre ells Al-Assiri i Al-Qahtani, acusats d'"instigar la planificació d'un homicidi premeditat amb tortura brutal".