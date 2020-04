El Tribunal de la UE urgeix Polònia a suspendre la reforma judicial

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ha exigit aquest dimecres a Polònia la "suspensió immediata" del règim disciplinari aplicable als jutges del Tribunal Suprem i altres instàncies en el marc de la controvertida reforma judicial aprovada el 2017. La norma avança als 65 anys l'edat de jubilació dels magistrats, permet el nomenament al partit oficialista Justícia i Pau (PiS, per les sigles en polonès) i es crea una cambra disciplinària per a aquest col·lectiu, que es tem que s'utilitzi com a eina per castigar els crítics amb la gestió de l'executiu.

Des de llavors, la iniciativa enfronta el govern ultraconservador de Varsòvia amb les institucions europees, que han alertat que el nou règim viola el dret comunitari perquè a la pràctica no queda garantida la independència judicial i tampoc la imparcialitat de la justícia, dos dels pilars fonamentals d'un sistema democràtic.

De fet, el desembre del 2017 el comportament de Polònia va obligar a activar per primer cop l'article 7 de la Constitució europea, i l'any següent el mateix TJUE que ara demana amb urgència la suspensió de la reforma ja en va decretar l'anul·lació i va exigir la readmissió dels 27 magistrats jubilats, entre ells la presidenta del Tribunal Suprem, Malgorzata Gersdorf.

Aliens a la sentència europea, els diputats del PiS, liderats per l'ex primer ministre, l'ultraconservador Jaroslaw Kaczynski, han forçat a mantenir la primera volta de les eleccions presidencials per al pròxim 10 de maig, en una votació al Parlament que ara haurà de ser ratificada al Senat.

L'oposició ha votat en contra de la data per por que la situació d'emergència sanitària declarada pel coronavirus faci que la concentració de persones sigui contraproduent per a la salut pública. A més, la idea xoca també contra el sentir general de tres quartes parts de la població, que prefereixen ajornar la cita per a quan l'epidèmia estigui sota control, segons una enquesta recent.

Però, per als ultres del PiS, les eleccions són una plataforma per guanyar poder i avançar en les reformes plantejades. La formació va revalidar còmodament un segon mandat en les legislatives de l'octubre, fet que li permet controlar el Parlament però no el Senat.

La cambra alta podria demanar que els comicis se celebressin per correu però en tot cas el president del país, Andrzej Duda, en l'òrbita del PiS i que encapçala els sondejos per a la reelecció, té l'última paraula pel seu dret a veto i per ratificar les lleis.