Troben a l'armari d'un pedòfil a Alemanya un adolescent desaparegut fa dos anys

En principi era una operació en contra d'un sospitós per distribuir material pedòfil però la policia va acabar per resoldre la misteriosa desaparició d'un noi fa dos anys. El menor, que ara té 15 anys, era a l'interior de l'armari del seu presumpte segrestador en una localitat de l'estat del Rin del Nord - Westfàlia, a Alemanya, i presentava un bon estat físic, aparentment.

L'11 de juny del 2017 Marvin K., de 13 anys, va desaparèixer sense deixar rastre quan havia sortit, va explicar, amb uns amics a fer una volta pel centre de la ciutat. L'últim que se sabia d'ell és que havia enviat un missatge des del seu mòbil als responsables del centre de menors on residia per interessar-se per què hi havia per menjar. Després d'aquella pregunta, res més. Cap missatge ni trucada. El seu mòbil no ha tornat a donar senyals tampoc.

La policia ha informat que l'adolescent no mostrava cap lesió externa i que al no estar lligat es podia moure lliurament per la casa del sospitós, en un cas que recorda el de la jove Natascha Kampusch, que va aconseguir fugir de la casa de l'home que la va tenir retinguda a la força durant vuit anys a Àustria.

Crits a l'edifici

La policia ha detingut el propietari del pis on ha aparegut el jove. Es tracta d'un adult de 44 anys a qui els agents investigaven per emmagatzemar i distribuir material pornogràfic de menors. Les primeres apreciacions apunten que el noi no estava retingut "contra la seva voluntat", segons un comunicat de les autoritats locals.

Veïns de l'edifici on s'ha trobat el noi han assegurat que no l'havien vist mai i tan sols s'han referit a crits d'un home que, de vegades, sentien que sortien de l'apartament.

En declaracions al diari Bild, la mare del menor retrobat ha explicat que no reconeixia el seu fill, i que el veia com un "home gran i amb mal aspecte". Segons el seu relat, el menor li ha dit que en els dos anys i mig que ha estat desaparegut no ha pogut respirar aire fresc. "Em torno boja al pensar en tot aquest temps", ha dit als periodistes.