Les tropes dels EUA bombardegen els talibans malgrat l'acord de pau

Les tropes dels Estats Units desplegades a l’Afganistan han bombardejat aquest dimecres combatents talibans a la província de Helmand, al sud del país, malgrat que Washington va signar un acord de pau amb els militants islamistes dissabte passat.

El portaveu de les forces nord-americanes al país asiàtic, el coronel Sonny Leggett, ha justificat el bombardeig perquè els talibans estaven atacant un campament de les forces de seguretat afganeses. Ha insistit que s’ha tractat d’una acció “defensiva” per “interrompre” l’atac insurgent, i ha recordat que és el primer atac de les forces nord-americanes contra els talibans en onze dies, malgrat que els combatents islamistes sí que han mantingut els atemptats tot i la firma de l’acord de pau.

"Els líders talibans es van comprometre amb la comunitat internacional a reduir la violència, i no a augmentar els seus atacs. Fem una crida als talibans perquè aturin els atacs innecessaris i respectin els seus compromisos. Com hem demostrat, defensarem els nostres socis [en referència a les forces afganeses] quan sigui necessari", ha escrit a Twitter el portaveu dels efectius nord-americans.

Taliban leadership promised the int’l community they would reduce violence and not increase attacks. We call on the Taliban to stop needless attacks and uphold their commitments. As we have demonstrated, we will defend our partners when required.