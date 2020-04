Trump anima a saltar-se el confinament per protestar contra els governadors

Donald Trump no dona per acabat el seu enfrontament amb els governadors dels estats, partidaris de mantenir mesures restrictives durant setmanes per fer front a l'epidèmia del coronavirus, que ha fet dels Estats Units l'escenari del brot més gran del món. El president nord-americà ha aplaudit les manifestacions que es multipliquen a estats com Minnesota, Michigan, Utah, Carolina del Nord o Virgínia per exigir la reobertura de l'economia, en la mateixa línia que defensa Trump, que ha denunciat, a preguntes dels periodistes, que la policia persegueix els manifestants sense cap raó perquè ell els "ha vist" per la televisió i mantenen les distàncies.

A Saint Paul, una ciutat de Minnesota, al nord de l'Oest Mitjà, els manifestants han protestat a bord de vehicles davant de la residència oficial del governador, el demòcrata Tim Walz. Amb banderes dels EUA, alguns amb màscares i en molts casos sense respectar les distàncies, els manifestants duien pancartes reclamant la fi de l'aïllament: "Eh, Walz, només vull jugar a l'hoquei", "La llibertat és essencial", "La humanitat no és un virus" o "Pareu el confinament", detalla l'agència Efe.

A través de Twitter, Trump ha anat tuitejant proclames a favor de l'"alliberament" d'aquests estats, incloent-hi un missatge per "salvar la Segona Esmena", en referència a l'article de la Constitució que consagra el dret a portar armes, segurament en suport d'alguns dels que es van concentrar a Michigan amb pancartes del president i exhibint armes.

Enfrontament amb Cuomo

Trump, que ha hagut de fer marxa enrere en les previsions de reobrir el país perquè el brot està descontrolat i són els governadors els únics que tenen competència per fer-ho, no vol deixar l'oportunitat de fer de la gestió del coronavirus un afer polític i electoral.

Al novembre, en principi, el republicà es juga la reelecció i, segons les enquestes, la pandèmia li ha regalat uns índexs de popularitat molt alts. Trump aprofita per atacar els governadors demòcrates, com Andrew Cuomo, de Nova York, que s'ha alçat en aquesta pandèmia com el rostre més visible del Partit Demòcrata, davant d'un Joe Biden desaparegut i que es manté com l'únic candidat en les primàries internes.

"Surt i fes la feina. Deixa de parlar! Nosaltres vam construir milers de llits d'hospital que no necessitaves ni vas usar, vam donar un gran nombre de respiradors que hauries d'haver tingut i t'ajudem amb les proves que hauries d'estar fent", li ha etzibat Trump a Cuomo.

Texas es relaxa

Qui sí que obeeix les directrius de Trump és el governador republicà de Texas, Greg Abbott, que a partir de dilluns permetrà la reobertura de les empreses amb una ordre executiva que garantirà el desconfinament de manera "segura". Abbott, en contra del criteri d'epidemiòlegs i metges, defensa que mantenir tancats els negocis abocarà a la crisi més profunda des de la Gran Depressió i assegura que podrà trobar un equilibri entre seguretat sanitària i econòmica.