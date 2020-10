Votar Trump per salvar els valors cristians

Era el gener del 2016 i l’inesperat favorit per convertir-se en el candidat republicà a la presidència dels Estats Units, Donald Trump, era de visita a Sioux Center (Iowa), una de les comunitats cristianes evangèliques més conservadores del país, amb uns 7.500 habitants i 19 esglésies. El discurs que Trump va pronunciar aquell dia es faria tristament famós per una frase infame que va acaparar tota l’atenció: la promesa que “podria aturar-se al mig de la Cinquena Avinguda i disparar a algú, i no perdria votants”.

Però això va eclipsar un altre missatge: “El cristianisme està fortament amenaçat”, va afirmar Trump aquell dia. Els cristians, va dir, representen l’aclaparadora majoria als Estats Units i, emfasitzant cada paraula, va afegir: “I tot i així no exercim el poder que hauríem de tenir”. “Si arribo [a la presidència], tindreu molt poder, no necessitareu a ningú més. Tindreu algú que us representarà molt bé. Recordeu això”, va prometre. Aquell novembre, el 81% del comtat de Sioux el va votar. Igual que el 81% dels votants evangèlics blancs de tot el país.

Ara aquest grup podria ser la seva millor oportunitat per aconseguir ser reelegit: un 82% dels evangèlics blancs afirmen que té intenció de votar-lo, segons el Pew Research Center. La relació entre aquest grup demogràfic i Trump és desconcertant: els evangèlics es presenten com els votants dels valors, persones que aprecien la Bíblia, la moralitat sexual i l’amor al proïsme per sobre de totes les coses. Donald Trump és tot el contrari: presumeix de les seves agressions a les dones, s’ha divorciat dues vegades, va fer carrera en el negoci de les apostes, s’ha envoltat d’amics racistes, rarament va a l’església i es nega a demanar perdó pels seus pecats.

Recuperar la dignitat

Les teories i raonaments abunden, però l’explicació és crua i fonamental: els evangèlics no donen suport a Trump malgrat ser qui és, sinó per ser qui és. Trump és el seu protector, el pinxo que és al seu costat, el que els va oferir seguretat enmig de la por. Els matrimonis homosexuals blancs amb fills i que van regularment a l’església ja no són el model de família predominant als Estats Units. Tot un estil de vida en què prevalien els seus valors anava camí de l’extinció. I Trump els va oferir tornar-los el poder, com si no l’haguessin tingut sempre.

“Els cristians s’havien convertit en l’únic grup de persones a qui la gent sentia que podia denigrar, ofendre i menysprear. I ell ho va reconèixer”, diu Lisa Burg, resident a Orange City, també al comtat de Sioux. “La meva principal preocupació és intentar preservar el nostre país tal com era: conservador, amb valors”, diu Rob Driesen, un veí de Sioux Center que era a primera fila el dia que Trump va fer el seu discurs a la ciutat. Driesen explica quines polítiques són importants per a ell: un govern petit, la fi de l’avortament, la família tradicional i jutges que comparteixin les seves opinions polítiques.

“Sentim que ens estan prenent les llibertats religioses”, diu la seva esposa, Cheryl. I continua: “Si no creus en l’homosexualitat, perds el teu negoci. I això és part essencial de la teva fe. Veig que Trump defensa això. De fet, va fer aquella ordre executiva perquè la Bíblia tornés a les escoles públiques”. Els Driesen volen que els seus fills rebin una educació cristiana “perquè no els adoctrinin amb totes aquestes coses diferents”, diu el Rob, i la seva dona es mostra preocupada per si s’obliga les escoles a acceptar estudiants que no siguin cristians o a contractar professors homosexuals.

“Trump és un outsider, com nosaltres –comenta Micah Schouten, també veí de Sioux Center–. Potser no el respectem, però ens agrada com és. ¿És un home íntegre? Evidentment que no. ¿Defensa alguns dels nostres valors morals cristians? Sí”. La seva esposa, Caryn, considera que, després de Barack Obama, el país semblava haver patit un canvi cultural. “Era perillós expressar el teu cristianisme. Se’ns veia com uns fanàtics i uns racistes”, afirma. Als Schouten aquesta vegada els serà més fàcil votar Trump. Abans era difícil saber com seria com a president. Ara ja ho saben i els resultats els agraden: magistrats del Tribunal Suprem, jutges conservadors i una creixent influència del moviment antiavortament. “Obama em volia prendre el rifle d’assalt i els carregadors d’alta capacitat”, diu el Micah.

Dones submises

“A mi Trump no m’apassiona, però crec que és bo per als Estats Units. Restaurarà les nostres llibertats, després d’haver vist com durant vuit anys ens les anaven prenent amb el pretext de donar-ne a tothom”, lamenta Caryn Schouten, i s’explica: “Si ets un treballador caucàsic, els teus drets estan sent limitats perquè se’t veu com algú que està en contra de totes les races, o en contra de les dones. Hi ha persones que creuen que, pel fet que jo valoro sotmetre’m al meu marit, he d’estar en contra dels drets de les dones. Cal ser una dona molt forta per sotmetre’s a un home, molt més que per voler dominar-lo!”, exclama. De fet, segons ella, el vicepresident Mike Pence “és com l’esposa submisa i molt solidària de Trump: ell fa la feina dura i l’espòs rep la glòria”.

