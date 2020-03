Trump planteja ajudes directes als ciutadans per pal·liar la crisi

És progressiu i parcial, però els Estats Units han aterrat a la realitat del coronavirus. Són els governs d'estats, comtats i ajuntaments els que estan prenent les mesures més dràstiques per intentar frenar la propagació del virus, però fins i tot la Casa Blanca s'ha despertat, especialment a la realitat del dany econòmic que pot causar l'epidèmia, i aquest dimarts ha anunciat un paquet de mesures d'estímul que inclouen el lliurament d'efectiu als ciutadans.

Després de reconèixer ahir dilluns que la recessió "és possible", Donald Trump ha anunciat que la Casa Blanca està negociant amb el Congrés l'aprovació d'ajudes per valor de 850.000 milions de dòlars, entre les quals s'inclou el lliurament "immediat" de xecs als ciutadans. Ho ha explicat el secretari del Tresor, Steven Mnuchin, que ha apuntat que si s'arriba a fer podria ser efectiva en el termini de les "dues pròximes setmanes".

No és clar com s'executaria, ni quants ciutadans se'n podrien beneficiar ni per quina quantitat, però l'anunci arriba l'endemà que el senador republicà Mitt Romney hagués proposat lliurar 1.000 dòlars mensuals a cada nord-americà com si fos una mena de renda bàsica. Trump prioritza ara aquesta opció sobre la que havia defensat prèviament, que el legislatiu aprovés l'aplicació d'una baixada de l'impost a les nòmines. "Volem fer una cosa molt més ràpida que això", ha explicat el president en una roda de premsa que, a diferència del que passa a Europa, encara s'ha fet de manera presencial i amb periodistes asseguts mantenint una certa distància personal.

Els 850.000 milions que suggereix la Casa Blanca, i que inclouen 50.000 milions destinats a ajudar les companyies aèries, se sumarien als 100.000 milions ja aprovats per la Cambra de Representants i encara pendents d'aprovació al Senat. El paquet de la cambra baixa, de majoria demòcrata, inclou la dotació de les baixes per malaltia remunerades, que no cobreixen un terç dels nord-americans.

Trump aterra a la realitat

El fet és que aquests dies el president Donald Trump sembla un altre. El seu missatge i to han canviat radicalment en les últimes 48 hores, encara que ell ho negui. Parlem d'un mandatari que va minimitzar l'impacte del coronavirus als Estats Units, que el va dir tenir "sota control total" i que just ara ha assumit que, si no es frena a temps, "morirà molta gent".

Ho ha expressat, això sí, de manera tan trumpiana que s'ha pogut interpretar més com un anunci que no com una advertència. Esclar que ho diu un president que, després d'haver qualificat de "frau" l'amenaça del virus, ara defensa que va "tenir la sensació que seria una pandèmia abans que se'n digués pandèmia".

Si més no, sembla haver deixat de minimitzar tot el que s'acosta. Segons explicava a l'edició d'avui The New York Times, una part del canvi de missatge de Trump pot estar motivat per un informe de l'Imperial College de Londres que adverteix que, si no es prenen mesures, als Estats Units podrien arribar a morir més de dos milions de persones. L'estudi afegeix que un esforç col·lectiu de tres mesos podria reduir el nombre de decessos fins a la meitat.

Califòrnia es tanca a casa

Ningú ha arribat encara tan lluny al país com els sis comtats de l'àrea de la badia de San Francisco, que dilluns ja van decretar l'obligatorietat de quedar-se a casa. Serà així fins com a mínim el 7 d'abril. Una mesura a la qual s'ha sumat el comtat californià de Santa Cruz. Més de sis milions de persones confinades als domicilis, tot i que els establiments considerats essencials continuaran oberts per proveir la població.

La responsable de Salut d'un dels comtats afectats, Sara Cody, ha advertit que les mesures són una resposta a l'"increment exponencial dels casos" a la zona. Per això, ha afegit que s'ha decidit "de manera col·lectiva la necessitat de passar ràpidament a l'acció per prevenir com més aviat millor una propagació més gran". Els ciutadans poden sortir al carrer, però mai en grup i preferiblement sols. Per contra, són mesures que no passen en general de recomanacions al conjunt del país, inclosa la resta de Califòrnia i Nova York, alguns dels estats més tocats fins ara per la crisi.