Trump, "un narcisista traumatitzat pel seu pare": així el descriu en un llibre la seva neboda

El polèmic llibre escrit per la neboda de Donald Trump, Mary Trump, sobre l'excèntric president dels Estats Units i la seva família el descriu com un narcisista sense principis. Al llibre es defineix Trump com un individu que ha adoptat l'engany com una "manera de viure" després d'haver quedat traumatitzat pel seu pare, que li va impedir "desenvolupar i experimentar tot l'espectre d'emocions humanes".

Així ho revelen els avançaments de l'obra, que té previst sortir a la venda el 14 de juliol, i que ja han sigut publicats pel New York Times i el Washington Post. En els fragments s'hi donen detalls de les dècades de disfunció familiar dels Trump, que segons el llibre defineixen l'actual líder dels Estats Units. Segons l'editorial Simon & Schuster, ara és "una amenaça per a la salut, la seguretat econòmica i el teixit social del món".

El New York Times destaca al seu article que Mary Trump, que és psicòloga clínica, no té cap dubte que el mandatari és un narcisista, ja que compleix amb nou criteris clínics que apunten a aquesta mena de trastorn mental. I, tot i això –assenyala–, aquest diagnòstic tampoc reflecteix la totalitat dels problemes psicològics de Trump.

"L'home més perillós del món"

"El fet és que les patologies del Donald són tan complexes i els seus comportaments, moltes vegades, tan inexplicables que arribar a un diagnòstic precís i complet requeriria una llarga sèrie de proves psicològiques i neurofísiques que mai s'asseurà a fer", escriu Mary Trump a Too much and never enough: How my family created the world's most dangerous man (Massa i mai prou: Com la meva família va crear l'home més perillós del món).

A més, assegura que el magnat reconvertit en polític ha estat tan reclòs la majoria de la seva vida adulta, gràcies a la fortuna del seu pare, que "no hi ha manera de saber si prosperaria, o fins i tot si sobreviuria, ell sol en el món real".

La relació amb un pare "extremadament dominant"

Mary Trump, que no té relació amb el nucli de la família Trump des de fa anys, també descriu el seu oncle com un producte d'un pare extremadament dominant, Fred Trump, a qui sempre va voler complaure. La psicòloga és filla del germà més gran de Donald Trump, Fred Jr., que va fracassar en el seu intent d'encarregar-se dels amplis negocis immobiliaris del patriarca de la família i va acabar morint als 42 anys d'una malaltia relacionada amb l'abús de l'alcohol.

Malgrat aquest cruent episodi –i precedent– familiar, a l'actual president dels Estats Units li va anar bé en el negoci del seu pare. Va poder evitar els menyspreus paternals perquè la personalitat de Donald Trump era útil per als objectius del patriarca, descrit en el llibre com un "sociòpata": "Això és el que fan els sociòpates. S'apropien d'altres persones i les fan servir per als seus propis fins, de manera despietada i eficient, sense tolerància cap a la disconformitat o la resistència".

S'explica, a més, que Fred Trump va limitar l'accés de Donald Trump als seus propis sentiments, per la qual cosa "li va pervertir les percepcions del món i li va danyar la capacitat de poder-hi viure".