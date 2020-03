Trump no s’ha fet el test del coronavirus malgrat entrar en contacte amb persones de risc

És en els moments de crisi quan els líders demostren la seva competència. Lamentablement, la de Donald Trump és la que es podia intuir. Hi ha moltes maneres d'exercir el lideratge davant una alerta sanitària global com la causada per la propagació del coronavirus Covid-19, i el mandatari nord-americà ha triat la de la confusió. Trump contradiu amb cada gest, comentari i tuit els missatges de la seva administració a la població.

El president, atrinxerat en la negació de la crisi, sembla més pertorbat per l'impacte econòmic del brot que preocupat pel risc per a la salut dels conciutadans. Procliu a donar validesa a les teories conspiratives, ha arribat a qualificar la crisi de "frau", d'emergència prefabricada pels demòcrates i pels mitjans de comunicació amb l'objectiu de perjudicar-lo electoralment. En un tuit, el president ha fet una comparació entre els morts de la grip estacional i el coronavirus: "L’any passat van morir 37.000 nord-americans per la grip comuna. La mitjana és d’entre 27.000 i 70.000 cada any. No es tanca res, la vida i l’economia continuen. En aquest moment hi ha 546 casos confirmats de coronavirus, amb 22 morts. Penseu-hi!"

So last year 37,000 Americans died from the common Flu. It averages between 27,000 and 70,000 per year. Nothing is shut down, life & the economy go on. At this moment there are 546 confirmed cases of CoronaVirus, with 22 deaths. Think about that! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 9, 2020

Donald Trump és ingovernable, impermeable als consells i guies de comportament que promouen les autoritats sanitàries per intentar contenir l'expansió del virus. Dilluns, abans de tornar a Washington d'un cap de setmana de golf al seu club de Florida, se'l va veure donant la mà als seguidors a l'aeroport d'Orlando, ciutat on va celebrar un acte de finançament de campanya presidencial al costat a 300 donants.

Al viatge l'acompanyava el congressista republicà Matt Gaetz, que va anunciar posteriorment que se sotmetria a una quarantena voluntària després de saber que havia estat en contacte amb un portador del coronavirus. Gaetz va assegurar que va viatjar aïllat a bord de l'Air Force One, l'avió presidencial. També va compartir que Trump havia fet broma preguntant-li si "necessitava embolicar-se en cel·lofana".

Sense quarantena

El fet que el president no hagi modificat els seus hàbits i que hagi estat en contacte amb persones que haurien pogut contraure la malaltia ha disparat algunes alarmes a Washington. ¿S'ha fet Trump la prova del coronavirus? No, segons la portaveu de la Casa Blanca, Stephanie Grisham. Segons va exposar dimarts a la matinada, "ni ha estat en contacte pròxim amb cap pacient confirmat [de la infecció] ni en té cap símptoma". No obstant això, no només Gaetz, sinó fins a quatre congressistes republicans s'han reclòs voluntàriament durant les dues setmanes que dura la quarantena. Entre ells Doug Collins, que divendres passat va acompanyar el president en la seva visita a Atlanta als Centres per al Control i Prevenció de Malalties (CDC). Una fotografia testifica que es van donar la mà.

Paradoxalment, dos dels republicans ara en quarantena havien frivolitzat prèviament sobre l'expansió del coronavirus. Matt Gaetz va publicar a les seves xarxes una foto en què posava amb una mascareta de gas abans de votar la setmana passada a la Cambra de Representants una llei pressupostària destinada a dotar amb 8.300 milions de dòlars la lluita contra el virus.

Reviewing the coronavirus supplemental appropriation and preparing to go vote. pic.twitter.com/wjJ4YY4VZz — Rep. Matt Gaetz (@RepMattGaetz) March 4, 2020

El congressista Paul Gosar, també en quarantena, va criticar la mateixa llei. Segons els seus càlculs, suposava una inversió de més de 9 milions per a cadascun dels "80 casos de coronavirus als Estats Units sota supervisió", un balanç que ara ja ha quedat desfasat.

Els Estats Units es van despertar dimarts amb com a mínim 26 morts i 730 casos confirmats d'infecció en 36 estats i a Washington. Uns xifres que s'elevaran notablement en els pròxims dies, quan s'incrementi la disponibilitat de tests als centres mèdics. Tot i que Donald Trump va assegurar divendres que n'hi havia a disposició de tothom qui en necessités, la realitat és ben diferent.

730 casos positius Els Estats Units han detectat 730 persones infectades i hi ha hagut 26 morts pel brot

El vicepresident Mike Pence, responsable de la coordinació de l'administració en aquesta crisi, va assegurar dilluns que s'havien distribuït un milió de kits de proves i que s'esperava poder repartir-ne quatre milions més a finals de setmana. Uns xifres reduïdes en un país amb més de 300 milions d'habitants. Les dades oficials assenyalen que fins al cap de setmana s'havien practicat un total aproximat de 6.000 proves de diagnòstic. Corea de Sud en fa 10.000 diàries. Segons va comprovar aquest diari, a Washington els centres mèdics no disposen de prou tests, de manera que només es practiquen seguint uns estrictes criteris determinats pels CDC.