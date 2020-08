Per què Donald Trump vol prohibir TikTok als EUA?

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat la seva intenció de prohibir al país la popular xarxa social xinesa de vídeos curts TikTok, que Washington veu amb recel, segons la versió oficial, per motius de seguretat nacional. Trump va fer aquest anunci en declaracions als periodistes a bord de l’avió presidencial Air Force One. “Tinc aquesta autoritat. Puc fer-ho amb una ordre executiva”, va afirmar el mandatari.

A principis de mes, el secretari d’Estat dels EUA, Mike Pompeo, ja ho va insinuar davant la possibilitat que Pequín utilitzi la xarxa per vigilar i distribuir propaganda. L’aplicació, que triomfa entre el públic de 16 a 24 anys i ha superat els 80 milions de descàrregues als EUA, és propietat de la firma xinesa ByteDance.

Malgrat que, en paraules del seu CEO, Kevin Mayer, TikTok “no és ni vol ser una plataforma política” i ha negat qualsevol acusació que estigui controlant o comprant dades per al govern xinès, els funcionaris de seguretat de la Casa Blanca desconfien de l’aplicació.

Des de Whasington també es recela de la possibilitat que Microsoft compri TikTok, una possibilitat que va avançar The New York Times. En tot cas, tot i que el principal motiu argumentat per l’administració Trump sigui “per raons de seguretat”, la prohibició d’aquesta apli als EUA suposa un cavall de batalla més en la pugna i la guerra comercial que el president té amb la Xina.

Trump tampoc ha acabat de pair que el públic majoritari de l’apli al seu país utilitzés TikTok per boicotejar i burlar-se del seu fracassat míting a Tulsa (Oklahoma) a finals de juny o que molts joves hagin compartit vídeos de suport al moviment Black Lives Matter.

Aquest no és l’únic front obert que té TikTok, que ja va ser prohibida a l’Índia fa un mes arran del conflicte fronterer que el país manté amb la Xina.