Twitter i Facebook limiten la difusió d'un article del 'New York Post' sobre els vincles de Biden amb Ucraïna

Twitter i Facebook han limitat aquest dimecres a la nit la distribució a través de les seves plataformes d' una informació publicada al diari New York Post sobre els suposats vincles de Joe Biden, el candidat demòcrata a la presidència dels Estats Units, amb Ucraïna.

El tabloide, propietat del magnat australià Rupert Murdoch i considerat pròxim a Donald Trump, ha publicat correus electrònics i altres documents extrets d'un ordinador que, suposadament, pertanyia a Hunter Biden, fill del candidat demòcrata, que demostrarien que, quan Biden ocupava la vicepresidència dels Estats Units (sota el mandat de Barack Obama), el seu fill li hauria presentat un executiu de la firma de gas natural ucraïnesa Burisma Holdings, de la qual Hunter Biden era assessor i que estava sent investigada per l'aleshores fiscal general d'Ucraïna, Víktor Shokin. Biden ha explicat públicament que el govern del qual formava part va pressionar l'executiu ucraïnès perquè destituís Shokin, a qui es considerava negligent en la lluita contra la corrupció. Trump, però, afirma des de fa temps que Biden va forçar aquest cessament per protegir Burisma Holdings i el seu fill.

Segons explica el mateix New York Post, els documents publicats li van arribar a través de Rudy Giuliani, exalcalde de Nova York i actualment advocat de Trump, que els havia obtingut gràcies al propietari d'una botiga d'informàtica a qui havien portat l'ordinador perquè el reparés.

En procés de verificació

Andy Stone, responsable de comunicacions de Facebook, ha explicat a través de Twitter que la informació "compleix els requisits per ser verificada per l'equip de verificació independent de Facebook" i que, mentre aquest procés no es completi, la plataforma ha optat per "reduir-ne la distribució".

This is part of our standard process to reduce the spread of misinformation. We temporarily reduce distribution pending fact-checker review. https://t.co/vf3CBvLmjj — Andy Stone (@andymstone) October 14, 2020

Fa un any, la xarxa social va posar en marxa diversos mecanismes orientats a reduir la desinformació al voltant de les eleccions nord-americanes del mes que ve. Entre altres coses, Facebook explicava: "Si tenim indicis que un contingut és fals, en reduirem temporalment la distribució a l'espera d'una revisió d'un verificador independent".

Per la seva banda, Twitter ha eliminat completament la notícia de la seva xarxa, al·legant que "les imatges contingudes als articles inclouen informació privada i personal (com ara adreces de correu electrònic i números de telèfon) que violen les normes" de funcionament de la plataforma.

The images contained in the articles include personal and private information — like email addresses and phone numbers — which violate our rules. https://t.co/plPa5SZ3we — Twitter Safety (@TwitterSafety) October 14, 2020

Commentary on or discussion about hacked materials, such as articles that cover them but do not include or link to the materials themselves, aren’t a violation of this policy. Our policy only covers links to or images of hacked material themselves. — Twitter Safety (@TwitterSafety) October 14, 2020

The policy, established in 2018, prohibits the use of our service to distribute content obtained without authorization. We don’t want to incentivize hacking by allowing Twitter to be used as distribution for possibly illegally obtained materials. https://t.co/qx9rlzWH4O — Twitter Safety (@TwitterSafety) October 14, 2020

"Els comentaris o la discussió sobre materials hackejats, com ara articles que en parlen però no inclouen enllaços o els mateixos materials, no són una violació d'aquesta política. La nostra política només cobreix els enllaços o les imatges dels materials hackejats", argumenta Twitter, i afegeix: "La política [sobre materials hackejats], establerta el 2018, prohibeix l'ús del nostre servei per distribuir contingut obtingut sense autorització. No volem incentivar el hackeig permetent que Twitter s'utilitzi com una plataforma de distribució de materials obtinguts possiblement de manera il·legal".

Trump ho veu "terrible"

La insòlita decisió de Twitter i Facebook d'impedir o limitar l'accés a la informació publicada pel New York Post ha sigut durament criticada pel president dels Estats Units i rival de Biden a les eleccions del 3 de novembre, Donald Trump.

So terrible that Facebook and Twitter took down the story of “Smoking Gun” emails related to Sleepy Joe Biden and his son, Hunter, in the @NYPost. It is only the beginning for them. There is nothing worse than a corrupt politician. REPEAL SECTION 230!!! https://t.co/g1RJFpIVUZ — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 14, 2020

"És terrible que Facebook i Twitter hagin retirat la història d'uns correus electrònics que són la pistola fumejant [la prova del delicte] del somnolent Joe Biden i el seu fill, Hunter, publicada al New York Post. És només el començament per a ells. No hi ha res pitjor que un polític corrupte", ha dit Trump.

A la mateixa piulada, el president també reclamava "derogar la Secció 230", un apartat de la llei de telecomunicacions dels Estats Units que indica que les xarxes socials no són responsables dels continguts que hi publiquin els usuaris. Trump ja havia posat en qüestió aquest precepte legal al maig, quan Twitter va marcar per primer cop com a desinformació una de les seves piulades.