Twitter i Facebook confirmen que transferiran a Biden els comptes oficials de la Casa Blanca el 20 de gener

Twitter i Facebook van confirmar aquest dissabte que els comptes oficials del president dels Estats Units quedaran en mans de l'equip del president electe, Joe Biden, a partir del 20 de gener, la data fixada per a la seva presa de possessió. A totes dues xarxes existeix el perfil @POTUS (inicials de president of the United States, és a dir, president dels Estats Units), que actualment gestiona l'equip de Donald Trump però que passaran a mans del nou mandatari a partir del moment que accedeixi oficialment al càrrec (i encara que Trump s'hi oposi). Lògicament, el president actual podrà seguir fent servir els seus perfils personals ( @realDonaldTrump a Twitter i @DonaldTrump a Facebook), que són, de fet, els que fa servir més assíduament.

A part del compte oficial del president, també hauran de canviar de mans altres perfils oficials, com els del vicepresident, el de la Casa Blanca o el de la primera dama, entre d'altres. Segons Politico, aquests traspassos no requereixen cap intercanvi d'informació entre l'equip del president sortint i el del nou ocupant del càrrec.

"Twitter s'està preparant activament per donar suport a la transició dels comptes institucionals de la Casa Blanca el 20 de gener del 2021. Tal com vam fer en la transició presidencial del 2017, aquest procés s'està duent a terme en estreta col·laboració amb els Arxius Nacionals", ha dit la companyia, en declaracions a l'agència Reuters.

Entre altres coses, aquest procés implica eliminar tots els continguts d'aquests perfils perquè els seus nous titulars puguin començar a omplir-los des de zero. Això sí, tots els tuits que s'hi hagin fet durant els últims quatre anys quedaran arxivats: el 2017, totes les piulades que havia fet Barack Obama durant el seu mandat van ser traslladades al compte @POTUS44, en referència al fet que Obama va ser el 44è president dels Estats Units. S'espera que en aquesta ocasió passi el mateix.

Facebook, per la seva banda, ha explicat: "El 2017 vam treballar tant amb l'administració Obama com amb l'administració Trump per assegurar que el traspàs dels seus comptes de Facebook i Instagram es produís sense interrupcions el 20 de gener, i esperem fer el mateix ara".