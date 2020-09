Brussel·les proposa encara més retorns de persones migrants en comptes de repartir les acollides

Els països europeus que fins ara s'han negat a acollir persones refugiades i immigrants que arriben a territori europeu (habitualment a les costes de Grècia, Itàlia i Espanya) poden continuar fent-ho. La nova proposta de política migratòria i d'asil de la Comissió Europea tampoc forçarà tots els països de la Unió a acollir de manera compartida totes aquestes persones que arriben a territori europeu i que considera que "no tenen dret" a quedar-se, malgrat les exigències dels països receptors. A canvi, però, els exigeix que col·laborin per intensificar-ne (i "patrocinar-ne") els retorns. La solidaritat, de fet, es centra en el retorn més que en l'acollida.

"Hi ha un missatge important: seràs retornat si arribes a la UE i no tens el dret a quedar-te i això és el que els ciutadans europeus ens demanen", ha afirmat amb contundència la comissària de l'Interior, Ylva Johansson.

Així és com l'executiu d'Ursula von der Leyen pretén superar el fracàs del Tractat de Dublín, un dels punts més polèmics del qual manté, perquè deixa en mans del país d'arribada la gestió de totes les sol·licituds d'asil. També intenta superar les discrepàncies que enfronten els països del Mediterrani amb l'anomenat Grup de Visegrád (República Txeca , Eslovàquia , Polònia i Hongria), que es nega a reubicar de manera obligatòria i compartida els migrants, amb un sistema de quotes que queda així definitivament enterrat. Fonts diplomàtiques del sud europeu ja es mostraven escèptiques la setmana passada davant la possibilitat que la proposta de la Comissió fos més aviat la d'una "solidaritat a la carta".

"Contribucions flexibles"

I Brussel·les ho anomena un sistema de "contribucions flexibles": "Això pot variar des de la reubicació de persones sol·licitants d'asil provinents del país d'arribada fins a prendre responsabilitat a l'hora de retornar individus que no tenen el dret de quedar-se o diverses maneres de suport operatiu". És a dir, si no es volen acollir persones refugiades caldrà ajudar els països receptors a retornar-los. Com? O bé "patrocinant" els vols de devolució o ajudant amb els seus costos. Per això, es posa especial èmfasi en "l'impuls" dels retorns. L'executiu comunitari preveu crear un sistema comú de retorns que dona més pes als guardacostes de Frontex i també proposa nomenar un "coordinador europeu de retorns" i prioritzar els acords bilaterals amb tercers països

Brussel·les admet que el nou sistema proposat es basa en formes "flexibles" de cooperació que comencen des d'un punt de vista voluntari. La Comissió només preveu ser més restrictiva quan hi hagi moments de "pressió" en estats individuals de la UE, preveient casos com el desembarcament de persones després d'operacions de cerca i captura o "situacions de crisi". S'abandona doncs, el sistema de quotes imposades d'acollida, només se'n podrien imposar a escollir entre acollida o retorn.

Més control a les fronteres

"Sabem que hi ha països que mai acceptaran el sistema de repartiment obligatori", ha admès el comissari encarregat de Promoure l'Estil de Vida Europeu, Margaritis Schinas. El grec ha asseguarat que amb aquesta proposta s'aconsegueix un "equilibri d'interessos contraposats" i ha donat per superat el pacte de Dublín.

Després de la qualificada com a "crisi migratòria" del 2015, la UE ha anat endurint progressivament la seva política al respecte i ha reforçat les fronteres exteriors empesa per la puixança de la ultradreta de països com Àustria i Itàlia. La nova proposta també continua en aquesta línia, planteja reforçar les fronteres exteriors, el paper de Frontex i la gestió de les sol·licituds d'asil a la mateixa frontera amb un sistema de control "previ a l'entrada", on es recolliran les dades d'aquelles persones (com ara les seves empremtes) per crear una base de dades de persones refugiades.

Suspendre el dret d'asil

Un dels últims moments que la Unió qualifica com a "crisi" va ser quan Turquia va obrir les portes de la frontera amb Grècia a milers de persones refugiades que reté a canvi de fons europeus provinents de Síria. La resposta del govern conservador d'Atenes va ser mà dura contra les persones que intentaven travessar la frontera, i Brussel·les ho va secundar. Però, a més, també es va anunciar la suspensió del dret d'asil durant un mes. Ara, la Comissió Europea proposa donar encaix legal a aquesta reacció: "En situacions de crisi d'una magnitud que pot sobrepassar el sistema d'asil i migració de l'estat membre, les dificultats pràctiques es podrien reconèixer a través d'un marge limitat i temporal per derogar els procediments i terminis normals, mentre s'assegura el respecte als drets fonamentals i el principi de no-devolució".

Les demandes de Grècia no només es responen des de Brussel·les amb l'aval legal a la suspensió del dret d'asil, sinó que davant la incapacitat de poder crear un sistema de quotes obligatori, la presidenta de la Comissió Europea, Urusula Von der Leyen ha insistit que es convertirà el nou camp de refugiats reconstruït després de l'incendi de Mória en un projecte pilot de cogestió grega i europea amb el suport d'agències europees.

Una negociació dura

El conjunt d'aquesta proposta arriba accelerada des de l'incendi de Mória, però amb retard per les insalvables discrepàncies entre els bloc dels països receptors del Mediterrani i el liderat per Polònia i Hongria amb governs d'ultradreta. I la pandèmia de coronavirus i la resposta econòmica que la Unió ha proposat els han donat encara més poder de negociació en un moment en què cal unanimitat per posar en marxa els 750.000 milions d'euros en crèdits i transferències que han d'ajudar els estats més colpejats pel coronavirus a sortir-se'n.

Els mateixos països que es neguen a acollir refugiats són aquells que es neguen a vincular la concessió de fons al compliment d'uns mínims estàndards de llibertat d'expressió i separació de poders (l'estat de dret), una minoria d'estats que ha aconseguit, però, que Brussel·les enterri el sistema de quotes i opti per intensificar les devolucions en comptes de repartir les acollides. Aquesta és però, la proposta de partida que ara hauran de negociar i pactar els Vint-i-set i també l'Eurocambra en una negociació que es preveu dura.