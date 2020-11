Almenys 16 morts a Uganda en les protestes per la detenció de Bobi Wine

Com a mínim 16 persones han mort i 65 més han resultat ferides a Uganda arran de les protestes que van començar aquest dimecres després de la detenció del cantant Bobi Wine, el principal candidat de l'oposició a les eleccions presidencials que s'han de celebrar el 14 de gener. Són les últimes xifres que ha ofert la policia del país africà, que parla també de 350 detencions.

Des dimecres al matí, tant a la capital, Kampala, com en altres ciutats del país, grups de manifestants, majoritàriament joves, han cremat neumàtics i han aixecat barricades als carrers per protestar contra la detenció de Wine. El govern hi ha respost traient l'exèrcit al carrer: segons Reuters, soldats armats amb rifles AK-47 han patrullat els carrers de Kampala i han disparat contra els manifestants, mentre la policia els dispersava amb gasos lacrimògens, bales de goma i canons d'aigua.

La policia acusa els detinguts d'haver danyat vehicles, saquejat propietats i llançat pedres a personal de seguretat, i els imputa delictes com ara participació en manifestacions il·legals, incitació a la violència, danys, assalt o robatori. "És pràcticament una situació de guerra i per tant l'exèrcit s'ha de desplegar. S'estan llançant pedres, s'està matant gent, els vehicles estan sent vandalitzats, hi ha neumàtics a tot arreu. Això està passant espontàniament a tots els carrers i la policia no pot controlar la situació", ha argumentat la portaveu de l'exèrcit ugandès, Flavia Byekwaso, per justificar la presència de militars als carrers.

L'Alt Representant de la Unió Europea per als Afers Exteriors, Josep Borrell, ha lamentat en un tuit la "trista pèrdua de vides" a Uganda i ha demanat al govern que "garanteixi la seguretat de tots els candidats a les eleccions i els seus seguidors, independentment de la seva afiliació política". "El respecte pels drets democràtics i el rebuig a la violència són essencials", ha advertit.

Saddening loss of life in violent incidents in #Uganda. The Government must ensure the safety of all election candidates and their supporters, whatever political affiliation. Respect for democratic rights and rejection of violence are essential in wake of elections. #AUEU — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) November 19, 2020

També s'ha referit als fets l'ambaixada dels Estats Units al país, que "deplora la violència" i "fa arribar la seva solidaritat a les famílies i amics de les víctimes". "Demanem a totes les parts que renunciïn a la violència, adoptin mesures de bona voluntat per reduir la tensió i respectin les llibertats fonamentals", ha dit l'organisme.

The United States deplores the violence that has claimed multiple lives today, and we extend our sympathy to the victims’ families and loved ones. We urge all parties to renounce violence, undertake good-faith measures to reduce tensions, and respect fundamental freedoms. pic.twitter.com/FewY3RgMNw — U.S. Mission Uganda (@usmissionuganda) November 18, 2020

Candidat detingut

Bobi Wine (de nom real Robert Kyangulanyi) va ser detingut dimecres mentre feia campanya a l'est del país. Se l'acusa d'haver infringit les restriccions imposades per les autoritats per lluitar contra la pandèmia de covid-19, amb la celebració de mítings multitudinaris. Segons un comunicat policial, "es podria enfrontar a càrrecs de conducta negligent, incitació a la violència i celebració de mítings no autoritzats". "Wine està detingut a la comissaria de policia de Nalufenya. Les autoritats no li han permès parlar amb els seus advocats ni amb els seus familiars. Tampoc no sabem res sobre el seu estat de salut", ha assegurat a Efe Richard Kalema, responsable de premsa de la Plataforma d'Unitat Nacional, el partit de Wine.

El ‘nen del gueto’ que vol canviar Uganda és un ídol de masses entre la joventut ugandesa i ha convertit les seves cançons en una arma de protesta contra el règim de Yoweri Museveni, que governa el país des del 1986. L'any 2017, Wine (conegut popularment com el nen del gueto, pel seu origen humil) va fer el salt a la política en ser escollit diputat al Parlament. Tres anys més tard s'ha convertit en candidat a la presidència, i es perfila com el rival més perillós per a Museveni, que manté un suport remarcable a les zones rurals però és molt impopular a les ciutats, on Wine concentra la majoria dels seus seguidors.

Des del 2018, Wine ha sigut arrestat diverses vegades i en una ocasió va denunciar que havia sigut torturat. L'últim cop que l'havien arrestat va ser aquest mateix mes, el 3 de novembre, just després de registrar la seva candidatura a la presidència.