Puja a 37 el nombre de morts a Uganda per la detenció de Bobi Wine, que ja ha estat alliberat

La policia d'Uganda ha elevat fins a 37 el nombre de persones mortes arran de les protestes per la detenció, dimecres, del cantant de hip-hop Bobi Wine, el principal candidat de l'oposició a les eleccions presidencials del 14 de gener. A més, hi ha com a mínim 65 ferits i 375 detinguts per unes protestes que, segons el portaveu del cos policial, Fred Enanga, estan "coordinades per un grup de 300 líders".

Mentrestant, aquest divendres Wine ha sortit en llibertat sota fiança i el 18 de desembre s'haurà de tornar a presentar als jutjats, sota l'acusació d'haver violat les restriccions imposades per les autoritats del país per lluita contra la propagació del covid-19 amb la convocatòria de mítings multitudinaris.

Durant la seva declaració davant del jutge, el líder opositor (el nom real del qual és Robert Kyagulany) ha afirmat que "hauria de ser [el president Yoweri] Museveni qui hauria de seure al banc dels acusats, per haver matat ciutadans innocents i haver comès crims contra la humanitat". "No soc aquí per haver comès cap crim, sinó per haver intentar ajudar els ugandesos a acabar amb aquests 34 anys de dictadura", ha afegit. Un cop en llibertat, el cantant ha condemnat la mort dels manifestants. "Enviem el nostre condol a les famílies dels germans i germanes que han sigut assassinats per aquest règim assassí. No deixarem de lluitar per una Uganda millor", ha dit, i ha afegit: "No us rendiu! No ens poden matar a tots. No som esclaus, aconseguirem la llibertat i serà aviat".

Toc de queda a Kampala

Mentrestant, el govern ha decretat un toc de queda nocturn a la capital del país, Kampala, i l'exèrcit (que des de l'inici de les protestes patrulla els carrers juntament amb la policia) ha anunciat que incrementarà la seva presència a la ciutat i que actuarà "de manera ràpida i eficaç" contra qualsevol incident. "El que hem vist els últims dies, violència, vandalisme, saquejos, intimidació i amenaces, són delictes que s'estan cometen contra els qui no són partidaris de la Plataforma d'Unitat Nacional [el partit de Wine]. Això no ho podem tolerar", ha dit el portaveu de la policia.

Les protestes a Uganda van començar dimecres, just després que Wine fos arrestat mentre feia campanya a l'est del país. Per a ell no era una experiència nova: des del 2018 ja ha estat detingut cinc vegades (l'última, el dia 3 d'aquest mateix mes), i en una ocasió fins i tot va denunciar que l'havien torturat. Wine, diputat des del 2017, és el candidat més ben situat per derrotar el president Museveni, de 76 anys i que n'acumula 34 com a cap d'estat, a les eleccions del gener.

El ‘nen del gueto’ que vol canviar Uganda

Ja abans de fer el salt a la política Wine havia aconseguit un gran nombre de seguidors, especialment entre els joves, gràcies a les seves cançons, molt crítiques amb el règim.