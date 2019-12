L'última mesura antiimmigració d'Austràlia: difondre horòscops falsos

Lluny del focus mediàtic, Austràlia porta anys impulsant una política migratòria que, en duresa, iguala –i fins i tot supera– la dels Estats Units de Donald Trump, la de l'Hongria de Viktor Orbán o la que l'ultradretà Matteo Salvini propagava a Itàlia quan era ministre de l'Interior. Les fronteres del país porten temps completament blindades a la immigració "il·legal", i les mesures que el govern australià utilitza per frenar l'arribada d'aquestes persones migrants i refugiades –principalment provinents de països de la regió com Birmània, Sri Lanka, l'Afganistan o el Pakistan– són contundents i fosques.

Ara ha sortit a la llum l'enèsim exemple. El portal nord-americà Buzz Feed revelava que l'executiu australià va difondre horòscops falsos entre la població de Sri Lanka com a part d'una campanya publicitària per evitar que aquestes persones iniciessin el seu viatge cap a Austràlia en vaixell. Segons la web nord-americana, els cartells, escrits en anglès, van ser distribuïts com a publicitat en els principals mitjans de comunicació del país, també penjats en els carrers de la capital i d'altres municipis importants de Sri Lanka, i bombardejats a través de les xarxes socials. Fins ara, però, es desconeix quan van ser difosos.

El missatge era clar: les prediccions –totalment inventades– auguraven tot tipus de mala sort i infortunis per a cada signe del zodíac si viatjaven "il·legalment" a Austràlia i, en tots els casos, sentenciaven que serien deportats. Als Aquari, per exemple, els deia que ells i la seva família ho perdrien tot si intentaven "viatjar a Austràlia a bord d'un vaixell il·legal", i que només patirien "penúries i mala sort". Als Peixos els advertia que perdrien "totes les terres familiars"; als Lleó, que "només tindrien penediment", i als Taure, que serien "humiliats per la seva comunitat" perquè com que l'intent de viatge a Austràlia no sortiria bé i serien retornats, serien objecte de burla per haver fracassat. Les altres prediccions són igual de negatives, incloent-hi discussions familiars, dubtes o problemes legals.

L'elecció de l'horòscop com a forma d'aquesta campanya no va ser arbitrària. Austràlia sabia que podia fer efecte: a Sri Lanka, com en altres països de la regió, bona part de la població té molta fe en les prediccions del zodíac, i moltes famílies el consulten abans de prendre decisions importants.

A la part inferior del cartell hi ha un missatge més directe. "Qualsevol persona que intenti viatjar a Austràlia de manera il·legal, directament o a través d'un tercer país, serà retingut i retornat a Sri Lanka", es llegeix en lletra petita. Al costat hi apareix la signatura oficial del govern d'Austràlia, que defensa mesures com aquesta com una eina per combatre les màfies que organitzen aquests viatges. Aquesta explicació, però, no convenç les principals organitzacions a favor dels drets humans del país, que titllen l'estratègia de discriminatòria i racista. Fins al moment, l'executiu ha refusat donar explicacions sobre el cas a Buzz Feed. També a altres mitjans de comunicació internacionals de renom que ho han intentat, com el Washington Post o el britànic The Guardian.

"Tenim molt a aprendre"

Però que Austràlia imposi mesures tan polèmiques com aquesta no és nou. De fet, té un llarg historial. El gegant d'Oceania va aixecar diversos centres de detenció –que a la pràctica actuaven com a presons– en petites illes del voltant per tancar aquelles persones que eren retingudes en el seu intent d'arribar, per mar, a Austràlia. Una llarga llista d'ONG, com Metges Sense Fronteres, Human Rights Watch o Amnistia Internacional, han denunciat que en aquests centres, allunyats de tot i de tothom, es vulneren sistemàticament els drets d'aquestes persones, que sovint fugen de la violència i de la pobresa.

Elaine Pearson, directora de Human Rights Watch a Austràlia, alertava fa uns mesos que la política australiana de tancar els sol·licitants d'asil en aquestes illes "en condicions precàries i perilloses ha sigut citada amb aprovació per polítics ultranacionalistes europeus com una forma de dissuadir les persones que intenten emigrar en vaixell". L'activista subratllava que aquest sistema només provoca "misèria, patiment i inclús suïcidis".

No ho veu així Donald Trump. El president dels Estats Units, que ha fet del rebuig a la immigració un dels grans punts estrella del seu discurs, va escriure un tuit el passat mes de juny en què mostrava la seva admiració per la política migratòria australiana. "Aquests cartells representen la política de migració il·legal d'Austràlia. En podem aprendre molt", deia un mandatari, que adjuntava diverses exemples de campanyes llançades per l'executiu australià per, com en el cas dels horòscops, dissuadir les persones migrants i refugiades d'iniciar la travessia. En els cartells d'aquestes campanyes es poden llegir lemes com " You will not make Australia home" (Austràlia mai serà casa vostra) o " Australia's borders are closed to illegal migration" (Les fronteres d'Austràlia estan tancades a la migració il·legal)".

Còmics amb missatge

I en aquesta llarga llista hi ha un exemple que recorda especialment a la campanya dels horòscops falsos. El 2015, quan el govern va comprovar que el nombre de sol·licitants d'asil pakistanesos i afganesos va incrementar, Canberra va llançar una amenaça indirecta en forma de còmic, un format que triomfava entre molts dels joves d'aquests països.

El ministeri de l'Interior va difondre a través d'Internet i de les xarxes socials un còmic digital que explicava la història d'un grup de nois afganesos que havien intentat entrar a Austràlia il·legalment. La ficció explica que tot els hi va anar malament: que no ho van aconseguir, que van ser interceptats per les autoritats, que van ser tancats en un dels centres de detenció que el país té escampats per diverses illes del voltant, que cauen malalts, que entren en depressió, que troben a faltar la seva família, el seu país.

Tot tipus d'esdeveniments que, de manera intencionada, buscaven transmetre, de nou, un únic missatge: intentar emigrar a Austràlia no és bona idea perquè només porta conseqüències negatives.