La vacuna de Pfizer/BioNTech ja té l'autorització al Regne Unit

La vacuna del covid-19 de Pfizer/BioNTech ha rebut aquest dimecres al matí l'autorització al Regne Unit, de manera que ja pot començar a administrar-se massivament a partir dels pròxims dies. Minuts després que se n'hagi conegut la validació, el ministre de Sanitat britànic, Matt Hancock, ha assegurat, en declaracions al programa Today, de BBC Radio 4, que en les pròximes hores arribaran les primeres 800.000 dosis. La vacuna de Pfizer/BioNTech requereix dues inoculacions amb una diferència de tres setmanes, fet que implica que seran 400.000 les persones que se'n podran beneficiar en primer lloc.

Sense posar una quantitat precisa, Hancock ha afirmat que abans de finals d'any el Regne Unit rebrà "molts milions" de dosis. En funció de les comprovacions oportunes de l'autoritat sanitària sobre cada lot de vacunes que es vagi lliurant, cosa que es fa a la factoria, en aquest cas a la planta de Bèlgica on Pfizer/BioNTech produeix la vacuna que es distribuirà a Europa, "es trigarà un parell de dies a partir d'avui" fins que la població general pugui començar a ser vacunada. Hanockc ha assegurat que els grups prioritaris, en aquest cas sanitaris, rebran la primera dosi "a partir de principis de la setmana vinent".

Les autoritats britàniques han estat les primeres al món occidental a donar llum verda a una vacuna. Fins al 31 de desembre, i encara com a part del període de transició del Brexit, les vacunes i altres productes farmacològics les ha d’autoritzar l’ Agència Europea del Medicament. Tanmateix, la legislació de la UE que ha implementat el govern de Boris Johnson ha permès a l'Agència Reguladora de Medicaments i Productes Sanitaris (MHRA, en les sigles en anglès) autoritzar-ne temporalment el subministrament al·legant raons de salut pública. Per la seva banda, l 'Agència Europea del Medicament estudia autoritzar la vacuna el 29 de desembre per a tots els estats membres de la Unió Europea.

El Regne Unit ha comprat 40 milions de dòsis de la vacuna de Pfizer/BioNTech. La vacuna ha mostrat un 95% d'efectivitat, però requereix ser conservada a molt baixes temperatures, entre 70 i 80 graus sota zero. Per tant necessita una cadena d'ultrafred ateses les seves característiques (és del tipus ARN missatger): es fa amb material genètic del coronavirus, que s'injecta perquè les cèl·lules del cos humà l’utilitzin per fabricar proteïnes virals que han d'acabar provocant la generació d’anticossos. El material genètic és extremadament sensible, i per això necessita conservar-se en ultrafred.

La vacuna de Moderna, també feta amb tecnologia ARN missatger, requereix conservar-se a 20 graus sota zero.

El Regne Unit va ser un dels primers països en precomprar el producte que elaboren Pfizer i BioNTech. Les dues companyies han anunciat que fins a finals del 2020 podran arribar a produir fins a 50 milions de dosis.