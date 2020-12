La vacuna de Putin no acaba de convèncer els russos

Era el 5 de desembre quan Vladímir Putin donava el tret de sortida a la campanya de vacunació a Rússia. Com si d’una cursa es tractés, Moscou s’avançava per només unes hores a l’inici del mateix procés al Regne Unit. Des de llavors, i segons l’últim balanç, més de 150.000 ciutadans russos ja han rebut la seva dosi de l’Sputnik V, el nom tan simbòlic amb què el Kremlin ha batejat el seu antídot contra el coronavirus. Però abans de l’inici de la campanya oficial, i sota el paraigua d’ús d’emergència, el país havia vacunat ja 100.000 persones de grups de risc i també personal de l’exèrcit, tal com assegurava fa uns dies el ministre de Salut, Mikhaïl Muraixko. El resultat: segons les dades oficials, Rússia és el país del món que més persones ha vacunat contra el covid-19. Per a Moscou, ser un dels primers significa una oportunitat per retornar el país a la primera línia de la recerca científica.

Però sembla que això -almenys ara per ara- no és garantia de res. En un país de 146 milions d’habitants, i on les veus opositores són silenciades dia sí dia també, la popularitat de l’Sputnik V -que és voluntària- no és gaire alta. Segons dades del Centre d’Opinió Levada, només el 25% dels russos acceptaran vacunar-se sense dubtes, mentre que el 52% ho rebutgen. “Encara no sé quan em vacunaran, però no vull posar-me-la”, diu l’Artemi, un dermatòleg moscovita. Tenint en compte que el personal mèdic i l’educatiu seran els primers a rebre les dosis, a ell li tocarà aviat. Segons exposen diversos bloguers opositors, en alguns centres hospitalaris s’està pressionant el personal perquè accedeixin a vacunar-se. En canvi, la Diana, patòloga i doctora, diu que a ella ningú l’ha pressionat i que, tot i així, “prop de la meitat dels sanitaris [del seu hospital] se la posaran”. Confia en la fiabilitat del procés, també en els científics que hi ha al darrere.

Entre els que no són sanitaris també hi ha disparitat d’opinions. El Serguei té clar que el més segur és que “la vacuna sigui d’alta qualitat, ja que Rússia té molta experiència en la seva fabricació”, i afegeix que és bastant probable que se la posi. L’Anastacia -nom fictici- no n’està gaire convençuda: “Crec que és perillós per a la salut posar-se la vacuna de qualsevol país”. La jove va una mica més enllà. “Les mesures contra la pandèmia són estúpides i aplicant-les només s’aconsegueix reduir la immunitat de la població”. L’Anastacia no és l’única que ho pensa. Des del confinament, la població russa ha seguit les recomanacions i mesures imposades pel Kremlin d’una manera molt laxa: des de l’ús de mascareta i guants en llocs públics fins a evitar aglomeracions, mantenir la distància social o fins i tot estar confinats.

I si alguns russos ja miraven la vacuna amb sospites -especialment, per la rapidesa del procés-, a principis d’aquesta setmana hi va aparèixer un nou obstacle. Anna Popova, cap de la sanitat russa, va anunciar que s’aconsellava deixar de beure alcohol durant almenys 56 dies: 14 dies abans i 42 dies després de rebre la primera dosi (la vacuna russa s’administra en dues dosis amb tres setmanes de diferència). “És un esforç per al cos. Si volem estar sans i tenir una resposta immunitària forta, no hem de beure alcohol”, deia. En un dels països del món on es consumeix més alcohol, el condicionant pot acabar de marcar la decisió d’alguns ciutadans.

Qüestió de política

Mentrestant, cal destacar una lectura política important. Ser els primers a desenvolupar la protecció contra el covid-19 ha sigut un dels grans al·licients de diversos països durant aquests mesos, i Vladímir Putin no se n’ha quedat al marge. Més aviat el contrari. Com a l’època de la Guerra Freda, tornava a haver-hi una cursa científica de Rússia contra els Estats Units i Occident. Emulant la carrera espacial, a la vacuna se la va anomenar Sputnik V, com el primer satèl·lit que la Unió Soviètica va llançar amb èxit a l’espai. Ara el Kremlin també està utilitzant l’Sputnik V per reforçar-se i recuperar influència al món.

De moment, prop de 50 països s’han interessat en aconseguir-ne dosis, majoritàriament els que habitualment es posicionen amb Moscou, com Veneçuela, Cuba, l’Índia, Sèrbia, Moldàvia i el Vietnam, però també d’altres, com el Brasil, l’Argentina, Indonèsia i l’Aràbia Saudita, l’han adquirit. El primer a demanar-la va ser Bielorússia, una mostra més de l’anhel d’Alexander Lukaixenko de tenir Putin content. Però un altre líder europeu que també ha apostat per la vacuna russa és Viktor Orbán. El president d’Hongria s’ha desmarcat, de nou, del camí de la Unió Europea, i sembla que ha trucat a la porta de Moscou preguntant per vacunes. Budapest, de fet, truca cada cop més a la porta del Kremlin demanant ajuda.