La vacuna russa contra el covid-19 seria segura, segons un estudi

Els primers resultats dels assajos fets amb la possible vacuna contra el coronavirus impulsada per Rússia mostren que no té efectes secundaris negatius rellevants, segons un estudi publicat aquest divendres a la prestigiosa revista científica The Lancet.

Els metges implicats en els assajos van dur a terme "dos estudis oberts i no aleatoris de fase I/II en dos hospitals de Rússia" a 76 voluntaris sans de 18 a 60 anys, segons s'informa a l'article. La conclusió és que les fórmules de vacuna provades eren "segures i ben tolerades" per les persones que les van rebre. "Els dos assajos [desenvolupats al llarg] de 42 dies, en què es van incloure 38 adults sans a cadascun, no van trobar efectes adversos greus i han confirmat que el prototip provoca una resposta d'anticossos", asseguren els autors de l'estudi. Els promotors que l'avalen han indicat que també proporciona protecció cel·lular.

Amb tot, la prudència científica habitual i els recels creats entorn d'un projecte sobre el qual només ara s'ha compartit informació, i que és vist des d'Occident com una arma de propaganda política en mans de Vladímir Putin, els fa ser molt prudents. El fet que hagi estat la primera vacuna autoritzada per una administració estatal – sense comptar la que va aprovar la Xina per a ús exclusiu del seu personal militar–, tampoc no ha ajudat a confiar-hi gens.

Sis dies després que Rússia registrés la seva vacuna, la Xina va fer al mateix amb la seva per a ús militar. Amb tot, com en el cas rus, encara s'han de comprovar més extensament tant la seguretat com l'eficàcia en la fase III dels assajos.

En tot cas, els autors de l'estudi han afegit que "calen assajos a llarg termini que incloguin una comparació amb un placebo i un seguiment addicional per establir-ne [de forma més contundent] tant la seguretat com l'eficàcia" a l'hora d'evitar la infecció per covid-19.

La vacuna russa s'anomena no pas per casualitat Sputnik V, en referència al primer satèl·lit que va orbitar la Terra, llançat per la Unió Soviètica el 1957, avançant-se als Estats Units en la llavors carrera de l'espai. Després que fos aprovada, el dia 11 d'agost, el president rus, Vladímir Putin, va dir que la producció a gran escala havia d’iniciar-se al llarg d’aquest mes de setembre.

Protecció d'anticossos i cèl·lules

La notícia va donar lloc a crítiques de tot el món enmig d’interrogants sobre la seva seguretat i eficàcia. En aquell moment, la vacuna havia estat sotmesa a assajos clínics ràpids de fase I i II en un nombre molt reduït de persones, però no s’havia publicat cap dada d’aquestes proves. L’estudi de The Lancet sancionaria el projecte, un fet, sens dubte, políticament i científicament important.

Kirill Dmitriev, el cap del fons sobirà rus RDIF, que ha donat suport financer per a la investigació de la vacuna, ha saludat el text de The Lancet com la validació dels esforços del seu país. "Els resultats han estat molt bons. Bàsicament l'estudi demostra que hi ha una resposta immune molt forta tant dels anticossos com de les cèl·lules". Rússia, ha afegit, està "en camí" d’exportar la vacuna al novembre. La intenció és que dades de l'estudi de la fase III siguin difoses durant el mes d’octubre.

"Ara mateix tenim 40.000 assajos clínics a Rússia, els vam iniciar a finals d'agost i també hi haurà assajos clínics als Emirats Àrabs Units, Aràbia Saudita, les Filipines i molts altres mercats", ha dit Dmitriev. "Per tant, bàsicament estem en camí perquè la vacuna sigui autoritzada no només a Rússia sinó perquè també estigui disponible per a altres països ja al voltant del novembre", ha destacat.