Brussel·les insta els governs a tenir-ho tot a punt per quan arribi la vacuna del coronavirus

El transport i emmagatzematge segur de les dosis, punts de vacunació disponibles, prou personal sanitari i correctament protegit... Després de tancar diversos contractes amb empreses farmacèutiques per la compra anticipada de milions de dosis de vacunes, la Comissió Europea insta ara els governs de la Unió que tinguin el terreny preparat per quan toqui començar a vacunar. "Si volem que la campanya de vacunació sigui efectiva, hem de preparar-nos ja", ha afirmat la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen. Brussel·les fixa criteris comuns per prioritzar els més vulnerables a l'hora de començar les campanyes de vacunació, tenint en compte que les dosis seran limitades al principi del procés, i demana tenir a punt la infraestructura necessària per garantir-ho.

La Comissió Europea garanteix que "tots els estats membres de la Unió tindran accés a les vacunes al mateix temps i en funció de la seva població". Però, alhora, l'executiu comunitari reconeix que "el nombre total de dosis serà limitat durant la primera fase de la campanya i abans que la producció es pugui escalar". Precisament per això, Brussel·les recomana prioritzar grups de població i tenir llesta tota la infraestructura necessària com més aviat millor. Aquesta és la jerarquització que recomana Brussel·les:

Personal sanitari o del sector de les cures

Persones de més de 60 anys

Persones considerades de risc

Treballadors essencials

Persones que no poden mantenir distanciament físic

Els sectors econòmics i socials més vulnerables

Però, què vol dir tenir-ho tot a punt? El que la Comissió recomana és assegurar que els serveis que han de fer la campanya de vacunació estiguin preparats. Això inclou no només la infraestructura física necessària (centres mèdics, punts de vacunació o d'altres tipus de servei), sinó també que hi hagi prou personal mèdic i sanitari preparat i protegit. També fa referència al transport i conservació de les dosis quan ja estiguin en mans dels governs, tenint en compte per exemple les necessitats de refrigeració per mantenir la cadena de fred.

La Comissió no té competències en aquest àmbit i, per tant, no pot fer res més que recomanar, però intenta anticipar-se i segueix pressionant per demanar una coordinació que fins ara s'ha provat escassa. Malgrat els intents de l'executiu comunitari, els governs de la Unió han reaccionat a la pandèmia unilateralment, primer tancant fronteres amb criteris selectius, i després aplicant restriccions i quarantenes diferents en funció de l'origen dels viatgers. També han sigut dispars els criteris per confinar o fins i tot per a l'ús de la mascareta. Fins i tot, la comissària de Salut, Stella Kyriakides, ha admès aquest dijous que hi ha governs que no han aportat la informació necessària després de publicar les primeres recomanacions al juny.

Tot i això, les reunions són constants i Brussel·les ho intenta per totes les vies. Aquesta setmana han fet un primer pas pactant un mapa comú de colors per tenir un criteri conjunt, tot i que no s'ha aconseguit pactar les restriccions. Però la pandèmia avança més ràpid que la coordinació europea i la segona onada ja tenyeix el Vell Continent: "A mesura que Europa avança en el segon nivell de la pandèmia de coronavirus, és encara més imperatiu que els països segueixin estratègies comunes de vacunació", diu la Comissió.