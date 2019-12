Un vaixell humanitari espera port amb 162 persones rescatades al Mediterrani

El vaixell humanitari Ocean Viking, operat per l'ONG Metges Sense Fronteres (MSF) i SOS Méditerranée, amb 162 persones rescatades en els últims dies, es dirigeix a l'est de l'illa italiana de Sicília per buscar refugi davant les adverses condicions climàtiques mentre espera que Itàlia o Malta li concedeixin un port per desembarcar els nàufrags.

El primer dels rescats es va fer la matinada de divendres al donar auxili a una embarcació que s'estava desinflant a alta mar amb 112 persones, i a només 34 milles nàutiques de la costa líbia. La segona operació del vaixell va tenir lloc a les 23 hores de divendres, després que els equips estiguessin més de vuit hores a la recerca d'una barca de fusta que anava sense rumb al voltant de l'illa de Malta, amb 18 persones.

Entre les persones rescatades hi ha 50 menors d'edat, dels quals 41 viatgen sense un adult de referència, i cinc dones embarassades. La majoria procedeixen de països de l'Àfrica subsahariana, com Gàmbia, Guinea Bissau, Mali o Costa d'Ivori, però també n'hi ha d'Egipte, Bangladesh i Síria, fins a completar 17 nacionalitats diferents.

"La condició mèdica de les persones rescatades és generalment bona. Alguns van tenir hipotèrmia lleu després de ser al mar durant tant de temps i hi va haver alguns casos d'intoxicació per combustible, però per la resta no hi va haver problemes mèdics importants", ha indicat MSF en un comunicat.

Entre els rescatats hi ha un home procedent del Camerun que és la cinquena vegada que intenta arribar a territori europeu. En una de les ocasions, l'home viatjava en una barcassa en què només van sobreviure quatre dels 120 ocupants, segons explica el coordinador del projecte de MSF a bord de l' Ocean Viking, Aloys Vimard.

UPDATE: #OceanViking now has 162 rescued people on board, including 5 pregnant women and 8 young children & babies. We are currently heading to the east of Sicily to seek shelter from increasingly bad weather. pic.twitter.com/6fdm90adrQ — MSF Sea (@MSF_Sea) December 21, 2019

"Actualment les condicions climàtiques són molt dolentes i en ple hivern la gent encara segueix sortint [de Líbia]. Imaginem quines són les condicions que experimenten allà per assumir aquests riscos i buscar seguretat", afegeix Vimard.

De fet, alguns dels rescatats són supervivents del bombardeig contra el centre de detenció de Tajura, al sud de Trípoli, en què van morir una quarantena de persones, al mes de juliol. Líbia és, des de la caiguda del règim de Muammar al-Gaddafi el 2011, un país fallit, amb dos bàndols enfrontats que no es reconeixen mútuament i mantenen una guerra fratricida amb milers de morts i desplaçats.

A Itàlia, l'últim vaixell humanitari que va rebre autorització per al desembarcament va ser, precisament, l' Ocean Viking, juntament amb l' Alan Kurdi de l'alemanya Sea-Eye, el 4 de desembre a Sicília, després que la Comissió Europea activés el protocol per a la reubicació dels migrants i alguns països europeus, com Alemanya i França, s'oferissin a rebre algunes d'aquestes persones.