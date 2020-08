Un vaixell rus va portar a Beirut el nitrat d'amoni que va causar la brutal explosió

Un vaixell de càrrega rus va transportar al port de Beirut les 2.750 tones de nitrat d'amoni que van provocar dimarts la devastadora explosió que ha deixat un centenar de morts, 4.000 ferits i un nombre indeterminat de desapareguts a la capital libanesa, segons informen The Times i Al Jazeera. El material va estar emmagatzemat en el port durant sis anys malgrat que les autoritats portuàries van insistir reiteradament de la seva perillositat. Amb tot, ningú mai no va fer res.

El govern libanès ha imposat aquest dimecres l'arrest domiciliari a tots els oficials que s'encarreguen de supervisar l'emmagatzematge i la seguretat en el port. El seu objectiu, ha assegurat, és depurar responsabilitats. No està clar quants oficials seran sotmesos a aquest arrest domiciliari, però l'exèrcit s'encarregarà que la mesura es compleixi fins que s'aclareixi què va passar exactament al port.

Segons sembla, dimarts es va declarar un incendi a l'hangar número 9 del port, però les flames es van estendre ràpidament fins a l’hangar número 12, que és on estava el nitrat d'amoni. Després va ocórrer la tragèdia: una explosió de tal magnitud que va resultar perceptible a la veïna Xipre i va aixecar una enorme columna de fum en forma de bolet semblant a la generada per una bomba nuclear. Però per què el nitrat d'amoni estava allà?

Les 2.750 tones d'aquest perillós material van arribar a Beirut al novembre de 2013 a bord d'un vaixell de càrrega rus amb bandera de Moldàvia que es deia Rhosus, segons informen Al Jazeera i The Times. L'embarcació anava de Geòrgia a Moçambic, però va haver d'atracar a Beirut després de patir diversos problemes tècnics, segons han informat els advocats que aleshores van oferir assistència legal a la tripulació. En canvi, el capità rus de l'embarcació ha donat una altra versió aquest dimecres a Ràdio Free Europe: ha assegurat que el vaixell no tenia cap problema i que va ser retingut per no haver pagat les taxes duaneres.

Sigui com sigui, les autoritats libaneses van prohibir al vaixell que continués navegant i els seus propietaris van acabar per abandonar-lo, segons Al Jazeera. La nau pertanyia a Igor Grechushkin, un home de negocis rus que resideix a Xipre, illa que s'ha convertit en "un paradís mediterrani per a les empreses russes que busquen baixos impostos i una regulació lleugera", informa The Times.

Inacció dels jutges

"A causa dels riscos associats" a la retenció del nitrat d'amoni a bord de la nau, les autoritats portuàries van descarregar el material, han explicat també els advocats. El perillós material va ser col·locat a l'hangar número 12 del port, que és una gran estructura gris.

Segons Al Jazeera, que ha analitzat arxius públics i documents publicats a internet, les autoritats de la duana libanesa van alertar en diverses ocasions del perill que suposava mantenir aquell material al port i van sol·licitar una solució. De fet, van enviar fins a sis cartes als jutjats entre els anys 2014 i 2017 demanant què fer amb aquell carregament. La solució que ells proposaven era exportar el material fora del Líban o donar-lo a l'exèrcit libanès, però els tribunals no van donar una resposta a la seva petició.

El responsable general del port de Beirut, Hassan Koraytem, ha confirmat aquesta versió en una entrevista aquest dimecres al mitjà local OTV. Segons ha dit, per molt que van sol·licitar que aquest material fos traslladat a un altre lloc, "no va passar res". "Hem estat esperant en va durant sis anys que això es resolgués", ha insistit.

Una investigació preliminar sobre l'enorme explosió estableix que, efectivament, la inacció i la negligència en l'emmagatzematge de material altament explosiu seria la causa de la brutal explosió que ha deixat un paisatge apocalíptic a la capital libanesa. "Ha estat una negligència", han assegurat a l'agència de notícies Reuters fonts oficials que prefereixen mantenir l'anonimat. També han reiterat que que cap jutge ni cap autoritat van fer absolutament res per retirar el perillós material del port.