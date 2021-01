El Parlament de Veneçuela torna a mans de Maduro

Després de cinc anys de domini de l'oposició, el Parlament de Veneçuela torna a estar controlat des d'avui pel chavisme. Els 277 diputats escollits a les controvertides eleccions del 6 de desembre, que van ser boicotejades per l'oposició, han constituït aquest dimarts la nova Assemblea Nacional, que té 253 membres del Gran Pol Patriòtic (el partit del president Nicolás Maduro) i nomes 24 representants de les forces opositores.

Malgrat que la comunitat internacional va rebutjar de manera pràcticament unànime la legitimitat dels comicis, els resultats de les urnes s'han fet efectius i això ha implicat que Juan Guaidó, que fins ara presidia l'Assemblea i que era reconegut com a president legítim del país pels Estats Units, la Unió Europea i una cinquantena de països més, ha deixat de ser diputat. Això, alhora, el deixa sense la cobertura legal per reivindicar-se com a cap d'estat interí, un càrrec que, segons ell, li corresponia com a president del Parlament.

Fa deu dies, el Parlament sortint va aprovar una extensió del seu mandat, de manera que aquest dimarts, mentre es constituïa la nova Assemblea, Guaidó ha presidit una sessió virtual d'aquest Parlament alternatiu, format només per un grup reduït de diputats i que té el suport només d'una part dels partits opositors. Alguns països, com els Estats Units, Colòmbia o el Brasil, ja han anunciat que seguiran reconeixent aquesta cambra alternativa en comptes de l'oficial i, en conseqüència, que mantenen el suport a Guaidó com a president legítim de Veneçuela. La Unió Europea s'havia donat de termini fins avui per decidir el seu posicionament, però de moment no s'ha pronunciat.

Homenatge a Chávez

Els diputats del Gran Pol Patriòtic han arribat aquest dimarts a l'Assemblea Nacional portant retrats del difunt president Hugo Chávez i de Simón Bolívar, heroi de la independència del país. Els quadres havien sigut retirats de l'hemicicle durant la legislatura presidida per Guaidó, i avui s'hi han tornat a instal·lar. Jorge Rodríguez, exvicepresident i exministre de Comunicació i Informació (2017-2020), a més de germà de l'actual vicepresidenta Delcy Rodríguez, ha sigut escollit nou president de l'Assemblea. En la seva primera intervenció davant la cambra, Rodríguez s'ha compromès a crear immediatament una comissió orientada a impulsar un "gran diàleg nacional" que inclogui "tots els sectors polítics" del país, amb l'objectiu d'aconseguir la reconciliació entre els veneçolans.