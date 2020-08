EN DIRECTE | El primer viatge privat a l'espai de la NASA i SpaceX conclourà aquesta nit

El primer viatge d'astronautes a l'òrbita espacial fet per una empresa privada conclourà aquest diumenge. L'aterratge està previst al voltant de les 21 hores (hora catalana) a la costa de Florida, concretament a Pensacola, si les condicions meteorològiques ho permeten. Els dos passatgers són dos astronautes de la NASA, Robert L. Behnken i Douglas G. Hurley, però si aquesta missió conclou amb èxit, tal com s'espera, pot esdevenir un primer pas perquè més persones puguin anar a l'espai i perquè s'enceti una nova varietat d'activitats que inclourien turisme espacial, investigació corporativa i reparació de satèl·lits.

LIVE NOW: @AstroBehnken and @Astro_Doug are about to wake up for the last leg of their trip home, which will end with them splashing down in the Gulf of Mexico at 2:48pm ET (6:48pm UTC). Watch: https://t.co/nsVyFC2dLE