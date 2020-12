La vigília de Nadal refreda la reacció dels mercats a l'acord del Brexit

L'acord entre el Regne Unit i la Unió Europea pel Brexit ha estat rebut amb relativa fredor pels mercats. El fet que les negociacions s'hagin tancat a primera hora de la tarda de la vigília de Nadal ha provocat que els inversors europeus no hagin pogut reaccionar a la notícia de l'acord, ja que la majoria de mercats del continent havien tancat unes hores abans.

Malgrat això, les borses europees han tingut una jornada a l'alça davant les notícies que un pacte amistós entre la UE i el govern britànic era quasi imminent. Ara bé, les pujades han sigut molt moderades davant la manca d'informació sobre com seria exactament l'acord. Caldrà esperar, doncs, a dilluns per veure la reacció real dels mercats i quines són les companyies més afectades, tant en positiu com en negatiu, pel resultat final del Brexit.

L'Íbex-35 ha guanyat un 0,47%, amb la britànica IAG (propietària de les aerolínies Iberia, Vueling i British Airways), com a segon títol que més ha crescut, amb un increment del 2,38%. A la borsa de Londres, el FTSE-100, l'índex de referència, ha tancat la jornada amb una pujada del 0,09%, mentre que la borsa de París ha perdut un 0,1%. A Frankfurt, Milà i Zuric, els parquets no han obert aquest dijous.

Als Estats Units, el Dow Jones, índex industrial de referència de la Borsa de Nova York, guanyava un 0,16% a les 17.15 hores (hora catalana), més pendent de les negociacions per a un nou paquet d'estímuls fiscals al Senat nord-americà que no pas del Brexit.

A la mateixa hora, en el mercat de divises la lliura esterlina pujava un 0,3% i un 0,17% davant l'euro i el dòlar, respectivament.