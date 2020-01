El virus de Wuhan ja ha matat almenys 17 persones a la Xina i la por creix

El nombre de morts causades pel nou coronavirus detectat a la Xina no para d'augmentar. En les últimes hores s'ha gairebé duplicat, i això ha disparat encara més l'alarma dins i fora del país. Les autoritats xineses han confirmat que almenys 17 persones han mort només a la província de la ciutat de Wuhan, al centre del país, on es va originar el brot. El nombre d'infectats s'ha situat en 540 a tot el país. No obstant això, no es descarta que la xifra sigui superior, i més després que es confirmés que el virus també es transmet entre les persones i no només a través dels animals, tal com es creia al principi.

Aquest dimecres l'Organització Mundial de la Salut (l'OMS) està celebrant una reunió d'emergència a Ginebra per abordar la crisi i decidir si el brot de la malaltia – de la família de la SARS (sigla en anglès de síndrome aguda respiratòria greu)– s'ha de declarar emergència internacional. El virus ja és present en almenys tretze províncies xineses, a més de les regions administratives especials de Hong Kong i Macau, que han confirmat aquest dimecres els primers casos.

El fet que e l virus hagi traspassat fronteres dona arguments a la possibilitat de declarar l'emergència internacional: Tailàndia n'ha detectat quatre casos i el Japó, Corea del Sud, Taiwan i els Estats Units un cadascun. Mèxic també investiga un possible cas al seu territori.



Per aquest motiu, molts aeroports internacionals han incrementat les mesures de control, sobretot en els vols provinents de la Xina i de països de la regió. Austràlia i els Estats Units, per exemple, fan controls mèdics a tots els passatgers d'aquests vols, i l'executiu xinès també ha advertit la població que no viatgi fins a la regió de Wuhan i ha reiterat que els ciutadans prenguin tota mena de mesures de prevenció.

Pequín creu que el virus d'aquest tipus de pneumònia hauria pogut mutar, cosa que el fa més resistent i també en facilita el contagi. A més, que estiguin a punt de començar les vacances de l'Any Nou xinès incrementa el neguit de les autoritats: s'esperen uns 3.000 milions de desplaçaments i es calcula que uns 440 milions de xinesos viatjaran per complir la tradició de reunir-se amb la família.

L'origen del virus

El brot es va registrar a la ciutat de Wuhan, capital de la província de Hubei. Es creu que la infecció prové del contacte amb animals vius al mercat de marisc de Huanan. A la Xina és habitual que el peix i el marisc estiguin vius en peixeres als mercats o supermercats fins que el consumidor els compra. La majoria dels afectats treballaven en aquest mercat, que s'ha clausurat per evitar més contagis. La zona està en quarantena.

A principis de gener científics xinesos van identificar la soca del virus –que van batejar com a 2019-nCoV– com un nou coronavirus, una família de patògens a la qual pertanyen virus responsables de malalties lleus com el refredat i molt més letals com la SARS. Precisament una epidèmia de SARS, que tenia per focus també la Xina, va deixar més de 800 morts a tot el món entre el 2002 i el 2003.