Rússia diu que ha superat el pic del brot el dia que té un rècord de morts

El dia que Rússia ha registrat el màxim diari de morts, amb 174 decessos per coronavirus, Vladímir Putin ha assegurat que el país ja ha passat el pic de les infeccions, que oficialment superen les 362.000, tot i que des de diferents sectors de la societat russa es qüestiona el balanç oficial i s'apunta que la xifra real pot ser molt més elevada. L'alcalde de Moscou, Serguei Sobianin, ha admès que el fet que molts dels malalts no presentin símptomes atribuïbles al coronavirus fa que no vagin al metge i, per tant, passin desapercebuts per les autoritats sanitàries, que han augmentat la seva capacitat de fer proves diagnòstiques. Rússia va arribar a mitjans de mes a diagnosticar més d'11.000 positius nous cada dia i ara ja no passen dels 9.000. Amb l'epicentre a Moscou, el país és el tercer més afectat al món pel brot de covid-19, només superat pel Brasil i els Estats Units.

A Moscou és obligatori l'ús de mascaretes i guants en tots els espais públics i instal·lacions tancats i no preveu relaxar el confinament dels seus 11 milions d'habitants almenys fins a l'1 de juny, tot i que ja s'ha reactivat la indústria i la construcció.

Celebració a la Plaça Roja

En aquest context, el president Vladímir Putin ha ordenat que s'enllesteixin els preparatius de la desfilada militar per commemorar el 75è aniversari de la victòria sobre l'Alemanya nazi en la Segona Guerra Mundial per al 24 de juny, que s'hauria d'haver fet el 9 de maig però que el coronavirus va obligar a ajornar fins que es pogués controlar la transmissió del coronavirus. Aquesta és una festivitat en què el Kremlin acostuma a exhibir tota la seva potència militar amb una desfilada a la Plaça Roja de Moscou, però per a l'edició d'aquest any es planteja diferent, per seguir els consells sanitaris de les distàncies de seguretat per evitar riscos, i per això també es veurà reduït el nombre de participants.

En aquest sentit, el Regiment Immortal, la marxa pels carrers de Moscou i altres ciutats en què els russos porten els retrats dels seus familiars que van combatre en la guerra es trasllada al 26 de juliol. "La vida, la salut i la seguretat de la gent és per a nosaltres, sense cap dubte, el valor fonamental", ha subratllat Putin.