Navalni tornarà diumenge a Rússia

L'opositor rus Aleksei Navalni ha anunciat aquest dimecres que té intenció d'agafar un avió per tornar a Rússia aquest mateix diumenge, després d'haver-se recuperat "pràcticament del tot" de l'intent d'assassinat per enverinament. La decisió de tornar a Moscou aquesta mateixa setmana arriba just l'endemà que les autoritats russes demanin a la justícia que l'empresoni per haver trencat els termes de la seva sentència prèvia, que estava suspesa.

"Mai ha estat en qüestió si tornaria a Rússia o no. Simplement perquè mai en vaig marxar. Vaig arribar a Alemanya en una unitat de cures intensives per una raó: havien intentat matar-me", ha escrit Navali al seu compte d'Instagram, on ha afegit: "Els servents [de Putin] estan actuant com sempre fan, inventant-se acusacions criminals en contra meu. Rússia és el meu país, Moscou la meva ciutat, i els trobo a faltar".

Navalni diu que tornarà a Rússia aquest diumenge, 17 de gener, en un vol de l'aerolínia Pobeda. " A Putin l'única cosa que li queda és estendre una gran pancarta al Kremlin amb la frase: «Navalni, sisplau, no tornis»".

El Servei Federal de Presons de Rússia va enviar el mes passat un requeriment a Navalni perquè tornés a Rússia de manera immediata i el va advertir que seria empresonat si no tornava a temps. Ahir les autoritats russes van efectuar la petició formal perquè el jutge demani el seu empresonament en absència. El servei penitenciari federal planteja convertir en una pena real els 3,5 anys de presó de la sentència suspesa que hi havia contra Navalni per un cas de suposada estafa i rentat de diners a través de l'empresa Yves Rocher Vostok, un judici que segons l'opositor estava motivat políticament.

Al mes d'agost Navalni va ser traslladat a Alemanya per tractar-se en un hospital després d'haver-se desmaiat en un avió pel que el govern alemany i altres països occidentals consideren que va ser un enverinament premeditat. L'hospital va dir que havia estat enverinat amb la substància tòxica Novitxoc, un agent nerviós desenvolupat per la Unió Soviètica.

El govern rus nega qualsevol implicació i el mateix Putin, preguntat en roda de premsa, va rebutjar les acusacions d'enverinament d'una manera desafiant: "Si haguéssim volgut fer-ho hauríem acabat la feina".