La méteo: setmana molt de tardor però amb migdies més agradables

Avui serà el dia més fred de la tardor fins ara. El canvi de temps de les últimes hores ha fet que d'un ambient estranyament xafogós per ser octubre s'hagi passat a temperatures ja normals per a l'època. En general el dia ha començat amb entre 5 i 10 graus menys que ahir i al migdia aquest canvi serà tant o més notori, sobretot a l'est. A les 12 la temperatura no passava dels 15 graus gairebé enlloc i la diferència respecte d'ahir a la mateixa hora era d'entre 8 i 12 graus en la majoria dels casos. Tardor real.

La mitjana de les temperatures mínimes per al conjunt de Catalunya ha baixat fins als 9,8 graus, que és el valor més baix de la tardor fins ara, tot i que el fred d'aquest matí s'assembla molt al que ja hi va haver al voltant del 20 de setembre: llavors la mitjana de les mínimes va arribar a baixar fins als 10 graus.

D'entre les temperatures mínimes destaquen els valors sota zero que hi ha hagut a les cotes altes del Pirineu: mínimes de -1 graus a Boí, a la cota (2.500) o a la Tosa d'Alp, i de fins a -2 graus al Port de la Bonaigua. La neu ha enfarinat àmpliament les cotes altes del Pirineu. Els sensors d'algunes estacions automàtiques del Meteocat han arribat a detectar gruixos superiors als 10 cm en punts de la Vall d'Aran i del nord del Pallars com les de Sasseuva, Bonaigua i Certascan.

Està nevant al Pirineu oriental per sobre dels 2000 metres d'altitud, tal com es pot observar a la càmera de @eltempsTV3 situada a Vallter (cota 2300). pic.twitter.com/pYgzsP6XEN — Meteocat (@meteocat) 4 de octubre de 2021

La pluja ha afectat totes les comarques, però a les Terres de l'Ebre ha passat de puntetes aquesta vegada. L'aiguat més fort de la nit s'ha produït entre el nord del Barcelonès, el Vallès Oriental i el sud del Maresme. A l'observatori del Museu de Badalona hi han arribat a caure 2 mm en un sol minut, segons dades del Meteocat. D'entre els totals acumulats destaquen els 71 l/m² de Vallromanes, els 61 de Vilanova del Vallès, els 50 de Badalona o els 49 de Viella. A les cotes del Pirineu hi ha hagut algunes precipitacions encara més abundants com els 83 l/m² del Prat d'Aguiló, al nord del Cadí. La majoria d'observatoris han acumulat entre 5 i 20 l/m².

Fins a mig matí seguirà plovent tímidament en algunes comarques de la meitat est, però avui serà bàsicament a les Balears on s'hi produiran ruixats i tempestes localment forts. Fins ara les pluges més abundants han descarregat a la serra de Tramuntana, on fins a dos quarts de nou del matí s'han acumulat 64 l/m² a la Serra d'Alfàbia i 55 a Son Massip.

Aquesta setmana la sensació de tardor marcarà el temps. Tot i que els dies vinents hi haurà algunes pujades i baixades de temperatura, ja no tornarem de forma continuada als migdies càlids i xafogosos d'aquest cap de setmana. Tampoc cal esperar un fred molt avançat per a l'època, però sí un ambient de tardor real que durarà tota la setmana: màximes que amb prou feina arribaran als 20 graus i mínimes que ja baixaran dels 10 graus en força comarques interiors. Demà a la tarda la temperatura repuntarà, a la costa tornarà a haver-hi sensació de final d'estiu, però dimecres entrarà una altra massa d'aire fred.

Pel que fa a l'estat del cel demà circularan bandes de núvols prims, però en general aquesta setmana farà molt de sol. Cal tenir en compte, però, que entre dimarts al vespre i dimecres al matí el temps tornarà a ser insegur a la costa i al prelitoral centrals, on podrien repetir-se alguns ruixats puntuals. Òbviament encara és molt aviat per entreveure el temps del pont de principis de la setmana que ve, però per ara no hi ha indicadors que facin pensar en un temps gaire complicat.

Aquesta setmana el vent s'anirà deixant sentir i provocarà alguns canvis de temperatura. Aquest matí la tramuntana ja ha bufat amb cops de 106 km/h a Portbou, 78 a Maçanet de Cabrenys i 68 a Castell d'Aro. El mestral també es deixa sentir al sud amb cops de fins a 73 km/h al Perelló i 62 a Mont-roig del Camp. Demà el vent afluixarà i girarà més aviat a Ponent, fet que ajudarà al fet que a la tarda la temperatura s'enfili a la costa. Dimecres tornarà a bufar de nord i reactivarà la sensació de tardor.