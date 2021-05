La méteo: la calor es dispara dissabte, amb pluges al Pirineu, i podria consolidar-se la setmana que ve

BarcelonaAquest divendres la calor s'ha disparat clarament respecte els últims dies, sobretot a l'oest on les màximes s'han enfilat uns cinc graus de forma general. D'entre les màximes d'avui destaquen els 31 graus de Vinebre i de Seròs, els 30 del Pantà de Siurana i d'Ascó, o els 29 graus de Lleida i de Manresa.

Dissabte serà un dia bastant més enterbolit ja des de primera hora. Els intervals de núvols mantindran el cel mig ennuvolat en molts indrets. En moltes comarques els núvols s'aniran fent menys espessos amb el pas del matí, però al Pirineu i el Prepirineu a la tarda fins i tot hi haurà alguns ruixats poc abundants.

El cap de setmana augmentarà la inestabilitat. Dissabte els ruixats afectaran bàsicament el Pirineu i el Prepirineu. Seran pluges molt irregulars que arribaran sobretot a la tarda. No hi haurà gaires tempestes, i lluny del Pirineu el sol predominarà bastant més que els núvols.

Diumenge els ruixats irregulars podran abraçar també sectors de la Catalunya Central i comarques interiors de Girona, i en general el temps serà més insegur. A la tarda podrien descarregar també ruixats als Ports i de forma més puntual en altres comarques interiors. Diumenge els ruixats que apareguin seran més forts i aniran més acompanyats de tempesta. En molts punts de Ponent, de la costa i del prelitoral centrals o del Camp de Tarragona seguirà sent un dia amb més sol que núvols.

Pel que fa a la temperatura, dissabte farà una calor molt similar a la de divendres, però dissabte podria ser el dia més calorós de la primavera fins ara. El cap de setmana començarà amb màximes per sobre dels 30 graus en moltes comarques interiors, prelitorals i de la Catalunya Central.

Entre diumenge i l'inici de la setmana que ve la temperatura baixarà i tornarem a temperatures molt més similars a les de la primera part de la setmana. La sensació d'estiu encara no s'instal·larà, però podria tornar amb més força durant la segona part de la setmana que ve. Potser algú tindrà present que l'any passat la calor es va posposar ben bé fins a Sant Joan, però no sembla que aquest hagi de ser l'escenari del 2021. El més probable és que la primera part de juny ja sigui calorosa. Segurament no amb temperatures extraordinàriament altes, però sí amb valors per sobre del que tocaria.