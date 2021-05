La méteo: calor moderada i possibles ruixats entre diumenge i dilluns

BarcelonaContinuen els canvis de vent i els canvis de temperatura d'un dia a un altre. Avui les màximes s'han quedat fins a 5 o 6 graus més curtes que ahir a les comarques de Girona, i en general han reculat entre 1 i 3 graus. D'entre les temperatures més altes d'avui destaquen els 27 graus de Tortosa, els 26 d'Aldover o els 25 d'Aitona i de l'Ametlla de Mar. A Olot s'ha passat d'una màxima de 23 graus ahir, a una de només 16 avui. Des d'ahir a la tarda han anat caient alguns plugims i ruixats puntuals. Destaquen clarament els 8 l/m² acumulats a Sant Pau de Segúries, però també n'han arribat a caure 2 a Viella i al Puig Sesolles del Montseny, 1 a Banyoles, a Torroella de Montgrí, a Olot, a Roses i al Prat de Llobregat. El vent ha tornat a fer-se protagonista en alguns moments, avui sobretot a l'Empordà i a les Terres de l'Ebre. Destaquen els 72 km/h d'Espolla i els 72 del Perelló, però a la Nova Icària de Barcelona també hi ha hagut una ratxa de 43 km/h.

Demà i divendres hi haurà menys núvols en comarques de Girona i de Barcelona. Seguiran circulant alguns núvols prims, però farà més sol. Demà farà poc vent, però divendres tornarà a bufar el garbí a la Costa Brava i, poc o molt, el vent es tornarà a deixar sentir en molts indrets. El garbí farà que arribem al cap de setmana amb temperatures disparades, però aquest cop la sensació tèrmica del cap de setmana no serà tant d'estiu com en els últims dos dissabtes i diumenges.

El cap de setmana entrarà una massa d'aire més fresc que farà que la temperatura sigui normal per a l'època, o fins i tot una mica més baixa del que tocaria en alguns moments. Encara hi ha una mica d'incertesa sobre com serà la setmana que ve, però cada cop és més probable que la temperatura es mantingui a ratlla com a mínim fins dijous, de manera que les altes temperatures seguiran arribant només de manera puntual i sense continuïtat.

També és incert si tornarà a ploure amb una mica de ganes abans no s'acabi el mes. L'interès de la previsió se centra en una petita bossa d'aire fred en altura, que es despenjarà de latituds més altes durant el cap de setmana i podria provocar algunes pluges destacables a l'est de la Península de cara a diumenge i dilluns. El més probable és que aquestes pluges descarreguin sobretot al sud del País Valencià i en altres indrets del sud-est de la Península, però no és descartable que entre diumenge a la tarda i dilluns també pugui ploure amb ganes en alguns punts de Catalunya i de les Balears.

Cal esperar que dissabte sigui un dia mig ennuvolat en general. Diumenge el temps podria ser una mica més tapat i més insegur, sobretot a la meitat sud de Catalunya. Difícilment diumenge arribarà a ploure amb ganes fins a última hora, però de cara a dilluns no és descartable una tongada de precipitacions que pugui afectar força comarques. La previsió encara és incerta i caldrà esperar algunes actualitzacions més per veure cap on s'acaba decantant. En tot cas, diumenge s'entreveu un dia amb més possibilitats de vent moderat i de ruixats puntuals que no pas dissabte.