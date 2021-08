La calor intensa tornarà aviat però és incert si de manera persistent

Escolta aquí la previsió del temps

La temperatura continua baixant. Aquesta matinada ha sigut la més fresca des de dilluns passat al conjunt de Catalunya. Un 45% de les estacions de les quals fem seguiment diari han registrat una temperatura mínima de menys de 15 graus. Destaquen els 10 graus de mínima de Puigcerdà, o els 13 de Solsona i Cervera. Al centre de Barcelona la temperatura mínima s'ha situat una mica per sota dels 23 graus.

Al migdia també es notarà aquest ambient més agradable: la calor avui serà més moderada que ahir i gairebé enlloc s'arribarà als 35 graus. De matinada hi ha hagut intervals de núvols en alguns punts de la costa i a la Catalunya Central, núvols que han evitat que la temperatura baixés gaire en algunes comarques d'aquests àmbits. Amb el pas de les hores aquests núvols s'aniran desfent i en general avui predominarà el sol.

Demà el dia encara començarà amb temperatures una mica més baixes que avui i la calor seguirà sent molt suportable al migdia. Cal tenir en compte, però, que a partir de divendres el termòmetre pujarà de manera clara. Tant divendres com el cap de setmana tornaran a ser dies de calor intensa, amb una temperatura real o de sensació que tornarà a situar-se poc per sobre o poc per sota dels 35 graus a la majoria de comarques. Calor plenament canicular, però no extrema com la del cap de setmana passat.

A llarg termini encara hi ha molta incertesa, i és poc clar si aquesta calor intensa es podria allargar bona part de la setmana que ve o no. Si això passa tindríem una segona part del mes d'agost encara amb molts moments de calor intensa i difícil d'empassar, un final d'agost encara de ple estiu. També és possible un escenari en què la calor remeti entre dilluns i dimarts, i bona part de la setmana que ve estigui marcada per temperatures més normals per a l'època.

En general els dies vinents el temps serà força estable, però de cara a dijous és possible que descarreguin alguns ruixats en comarques centrals i del Pirineu. Sobretot seran tempestes de tarda que afectaran els Ports, la serralada pirinenca i més aïlladament la Catalunya Central, però no és descartable que al matí també pugui arribar a ploure al voltant de Barcelona. Aquest serà l'únic canvi de temps destacable com a mínim fins diumenge.

De matinada hi ha hagut un cop de vent de 91 km/h a Portbou i ratxes de 68 km/h a Mont-roig del Camp i de 62 a Tortosa. Avui la tramuntana no bufarà amb cops tan destacables com els de les últimes hores, però fins a mitja tarda el vent se seguirà deixant sentir al nord de l'Empordà i a les Terres de l'Ebre.

Cau el rècord de temperatura espanyol

L'Agència Espanyola de Meteorologia va confirmar ahir que dissabte es va registrar la temperatura més alta mai mesurada a Espanya per una estació meteorològica oficial. El termòmetre de Montoro-Vega Armijo, a Còrdova, va registrar dissabte 47,4 °C, la temperatura més alta mai mesurada a l'Estat. Se supera així per una dècima l'anterior temperatura extrema que s'havia registrat el 13 de juliol de l'any 2017.

Diverses capitals de província van batre el seu rècord absolut de temperatura durant el cap de setmana, entre elles Madrid: a Barajas dissabte es va arribar a 42,7 graus, la temperatura més alta d'una sèrie de dades que dura des del 1945. A Còrdova es va arribar a 46,7 °C, a Toledo a 44,2, a Albacete a 42,4, a Conca a 41,7, i a Terol a 41,3. Jaén va registrar també una temperatura mínima rècord de 30,2 °C, cosa que vol dir que en tota la matinada de dissabte el termòmetre no va arribar a baixar d'aquest valor. La calorada va anar acompanyada d'alguns fenòmens extrems: esclafits càlids de gran violència com el que es va produir a Albacete.