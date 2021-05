La méteo: el cap de setmana començarà amb una calor d'estiu que no s'allargarà

Escolta aquí la previsió del temps

Matinada força menys freda, sobretot en comarques del nord, on el dia ha començat amb 3 o 4 graus més que ahir en general. Al migdia, en canvi, la temperatura es quedarà més curta que ahir en molts punts del Pirineu i en comarques de Girona. Al nord i nord-est avui el dia serà variable i mig ennuvolat, mentre que a la resta el sol predominarà clarament. Avui el termòmetre es dispararà en àmbits com el Penedès i el Camp de Tarragona, sobretot a prop de mar, on la màxima s'acostarà als 25 graus. Una lleugera entrada de vent de ponent farà que en alguns punts de la costa avui sigui el dia més càlid de la setmana. En molts indrets la temperatura avui continuarà pujant, però no de manera tan notable.

L'entrada d'aire càlid s'accentuarà clarament durant la segona part de la setmana. Els pròxims dies cada cop hi haurà més temperatures de més de 25 graus al migdia, i entre divendres i dissabte arribaran les primeres màximes de més de 30 graus a Ponent, a les Terres de l'Ebre i fins i tot en algunes comarques de Girona. Calor d'estiu que es notarà menys a la costa.

Demà hi haurà alguns núvols prims en general, però en canvi al Pirineu i en moltes comarques de Girona el cel serà més clar que avui. Aquest dijous serà un dia bastant ventós a prop del mar, sobretot entre la costa central i el sud de la Costa Brava, on el garbí es deixarà sentir amb cops de 30 o 40 km/h en molts indrets. Això rebaixarà la sensació tèrmica en aquests sectors.

Divendres passarà un altre front poc actiu, que si bé podria deixar ruixats puntuals al Pirineu, en general no evitarà que el sol segueixi predominant. Tampoc hi haurà canvis en l'inici del cap de setmana. Si s'estan fent plans de cara al cap de setmana cal tenir en compte que diumenge el temps serà més insegur. Durant el matí hi ha poques opcions de ruixats, però a partir del migdia és més probable que comencin a aparèixer xàfecs puntuals i sobtats en comarques centrals i de l'oest, sobretot al Pirineu i Prepirineu. Encara hi ha incertesa, però en tot cas és durant la nit de diumenge a dilluns quan hi ha més possibilitats d'una tongada de ruixats que pugui afectar més comarques.

La setmana que ve començarà amb un gir en el temps que farà que dilluns i dimarts els ruixats apareguin en moltes comarques del Pirineu i Prepirineu, segurament també en comarques de Girona i de la Catalunya Central, però sempre de manera molt irregular. En molts indrets del centre i del sud de Catalunya segurament només hi haurà ruixats puntuals, o ni això. Encara hi ha incertesa.

És força clar, això sí, que la setmana que ve es normalitzarà la temperatura i s'acabarà la sensació d'estiu avançat que marcarà l'inici del cap de setmana. La temperatura podria fins i tot baixar més que els últims dies, i en tot cas com a mínim tornarem una sensació similar a la de l'inici d'aquesta setmana. Aquest primer tast d'estiu s'entreveu una anècdota, i el més probable és que la calor no marqui el tram central del maig.