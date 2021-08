La méteo: calor encara més extrema en l'inici del cap de setmana

BarcelonaTot i les temperatures de gairebé 43 graus que es van produir ahir a la tarda en comarques com el Bages i Osona, aquesta nit s'ha pogut dormir una mica millor, sobretot en aquestes comarques centrals. Ahir dues de cada tres estacions de les quals fem seguiment diari van tenir una mínima tropical, és a dir, una matinada sense que es baixés de 20 graus, avui les estacions amb mínima tropical han sigut un 43%, menys de la meitat. Vuit estacions del Meteocat van registrar un rècord de temperatura mínima, tot i que durant les primeres hores de la nit la temperatura va baixar força. Moltes de les temperatures mínimes del dia es van produir al vespre i no pas a la matinada com sol passar.

La temperatura mínima del dijous 12 d'agost (0-24h UTC) ha estat la més alta de la sèrie a 8 de les 149 estacions de la XEMA amb >10 anys de dades, situades a la Catalunya Central i en algunes valls del Pirineu i Prepirineu pic.twitter.com/pQNqWuSbhT — Meteocat (@meteocat) 13 de agosto de 2021

Al migdia la calor serà extrema, amb màximes que a Ponent i a la Catalunya Central tornaran a superar els 40 graus. Avui la temperatura s'enfilarà més que ahir en moltes comarques prelitorals, on les màximes també flirtejaran amb els 40 graus. El sol predominarà gairebé sense núvols i el vent més destacable tornaran a ser les marinades que remuntin l'Ebre a primera hora de la tarda. Les banderes verdes predominaran a les platges.

Lluny de remetre, l'onada de calor encara s'intensificarà més demà i diumenge. Demà la temperatura pujarà sobretot a la meitat oest de Catalunya, on les màximes més altes podrien arribar a superar els 43 graus. A la costa i al prelitoral la sensació tèrmica serà més similar a la d'avui. Per diumenge no cal esperar cap alleugeriment a l'interior, a prop de la costa el vent serà una mica més humit, cosa que frenarà el termòmetre però provocarà igualment una xafogor molt forta. Les nits del cap de setmana seran encara una mica més de mal dormir que aquesta matinada passada.

Per demà i diumenge els avisos del Meteocat afecten totes les comarques, també les de la costa, tot i que aquí el perill s'hi entreveu més baix. Al pla de Lleida, a la Catalunya Central i al Pirineu l'SMC considera que el perill per calor durant el cap de setmana és màxim, nivell 6 sobre 6.

Pel que fa a l'estat del cel no hi haurà grans canvis en general, però demà a la tarda hi haurà més possibilitats de tempestes puntuals i bàsicament seques. N'apareixeran sobretot al Pirineu i Prepirineu, però no són descartables gotellades en altres comarques de l'oest. Fenòmens aïllats però que poden anar acompanyats de forts cops de vent allà on apareguin. Diumenge aquest risc de tempestes de tarda en punts de muntanya serà més baix.

L'onada de calor s'acabarà clarament quan comenci la setmana que ve. Dilluns encara farà molta calor, però la temperatura ja no serà extrema. El primer dia de la setmana que ve la temperatura ja serà entre 2 i 5 graus més baixa, i de cara a dimarts i dimecres el descens serà molt més marcat. És bastant possible que a mitjans de la setmana que ve la temperatura ja no sigui només més normal, sinó fins i tot una mica fresca per a l'època.

Malgrat aquest canvi clar de masses d'aire, res fa pensar en una situació de pluges o tempestes. De fet, la setmana que ve començarà fins i tot sense tronades de tarda al Pirineu. A partir de dimecres i dijous el temps pot començar a ser una mica més variable, però no hi ha indicis de cap situació de ruixats extensos i destacables. La tramuntana i el mestral bufaran moderats a la vall de l'Ebre i al nord de la Costa Brava a partir de dilluns.