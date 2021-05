El cap de setmana comença amb calor i acaba amb algunes tempestes

Escolta aquí la previsió del temps

Les últimes matinades ja no han sigut gaire fresques, avui no s'ha baixat dels 9 graus gairebé enlloc, ni tan sols a les valls del Pirineu. Al migdia avui encara farà més calor que ahir a Ponent i al sud, fet que comportarà probablement les primeres temperatures de 30 graus d'aquest any.

Aquest divendres s'han format ja intervals de núvols baixos al Pirineu i al voltant de la serra de l'Albera. El cel mig ennuvolat i variable serà una tònica avui al terç nord de Catalunya. A partir del migdia fins i tot s'escaparan xàfecs sobtats en punts del Ripollès i la Garrotxa, ruixats que de manera més aïllada podrien deixar també alguna gota a la serra de l'Albera, al nord d'Osona, a la Cerdanya o al nord del Berguedà.

Dissabte entrarà vent de sud, i això provocarà que la temperatura torni a pujar clarament al Pirineu i en moltes comarques de Girona. El termòmetre encara podria pujar una mica més que avui a Ponent, però en general l'ambient no canviarà gaire. Demà a la tarda el vent bufarà amb cops de fins a 50 km/h a la Costa Brava, sobretot al nord, i el garbí també es deixarà sentir amb ganes a la vall de l'Ebre. Hi haurà algunes bandes de núvols prims, però el sol predominarà en general.

Diumenge serà un dia més variable i mig ennuvolat. Cal tenir en compte que a partir del migdia començaran a aparèixer ruixats i tempestes que afectaran bàsicament comarques de la meitat oest de Catalunya, sectors de Ponent i de les Terres de l'Ebre, i sobretot punts del Pirineu i Prepirineu, on les pluges podrien arribar a ser abundants diumenge a la tarda. Alguns dels ruixats aniran acompanyats de tempesta i descarregaran amb força. Diumenge la calor ja començarà a afluixar a Ponent.

La setmana que ve començarà amb un temps molt variable i insegur. No hi ha indicis de cap ploguda generalitzada, sinó més aviat de ruixats i tempestes de poca estona que aniran apareixent aquí i allà; sobretot es faran protagonistes al Pirineu i Prepirineu, però de manera aïllada poden fer-se presents gairebé en qualsevol comarca. Dimarts a la tarda també hi haurà segurament tempestes destacables a la Catalunya Central, en comarques de Girona o fins i tot en punts del Vallès i del Maresme.

Aquest canvi en el temps escombrarà la calor d'estiu dels últims dies i farà que l'ambient torni a ser purament primaveral, amb temperatures normals o fins i tot una mica baixes per a l'època. Entre avui i dimarts la temperatura arribarà a baixar fins a 10 graus en comarques de l'oest. A la costa la refrescada no serà tan notable, però a les nits es notarà un ambient molt més similar al de l'inici de la setmana que no pas al de les últimes nits.

I al llarg termini? El més probable és que ens estabilitzem uns quants dies en aquestes temperatures normals de primavera, i que la calor trigui a tornar. Sembla que com a mínim fins al dia 20 de maig hi ha poques possibilitats que faci temperatura d'estiu. Entre dimecres i dijous de la setmana que ve el termòmetre repuntarà, però la segona part de la setmana que ve també s'entreveu fresca.

Pel que fa a l'estat del cel, al voltant de dimecres que ve els ruixats desapareixeran, però és bastant possible que dijous, divendres o dissabte que ve tornin a ser dies molt més variables, amb ruixats i tempestes irregulars al Pirineu i Prepirineu, i caldrà veure si també en altres comarques. Òbviament això encara és molt incert, però difícilment entrarem en una fase d'estancament i temps monòton.