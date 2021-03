La méteo: ruixats dispersos en un cap de setmana de temps més insegur

Escolta aquí la previsió del temps

El temps del cap de setmana serà més insegur que el dels últims dies. Aquest divendres descarregaran ruixats en moltes comarques del nord, sobretot en punts del Ripollès, el Berguedà i la Cerdanya. Els xàfecs cauran amb ganes a última hora de la tarda i durant el vespre. En aquestes comarques algunes pluges podrien ser abundants, però a la resta si hi arriba a ploure serà en forma d'algun ruixat poc abundant i puntual.

La pols en suspensió no ha disminuït. Aquest divendres al matí encara se superen els límits permesos de partícules PM10 en les estacions on això ja passava ahir. A Lleida (70 ug/m3 d'aire) i a Manlleu (55 ug/m3) encara se supera el llindar de 50 ug/m3 d'aire, i en molts altres municipis les concentracions freguen el límit. Els ruixats que caiguin durant les pròximes hores encara poden anar molt acompanyats de fang.

El cap de setmana no ens desfarem del temps variable i insegur, però no arribarà a ploure de forma general. Demà els ruixats irregulars seguiran afectant sobretot comarques del Pirineu i el Prepirineu, i en general seran pluges més minses que avui. En conjunt el dia serà mig ennuvolat, o fins i tot bastant tapat en alguns punts de la costa.

Diumenge la possibilitat de pluja s'estendrà per moltes comarques de Girona, sobretot per l'Empordà, tot i que seran precipitacions poc abundants. Les pluges també arribaran a les Balears. A les Pitiüses i al sud del País Valencià hi podria arribar a ploure amb ganes.

Lluny de millorar, dilluns el temps serà més inestable. Els ruixats s'estendran per moltes comarques centrals de Catalunya, i en alguns casos fins i tot aniran acompanyats de tempesta. Durant bona part del cap de setmana la cota de neu es mourà al voltant dels 1.500 metres, però dilluns al Pirineu pot arribar a nevar fins i tot per sota dels 1.000.

Aquest indicador deixa entreveure que el fred s'accentuarà. Durant bona part del cap de setmana continuarà l'ambient poc fred de nit, però també poc primaveral al migdia. En l'inici de la setmana que ve la sensació d'hivern augmentarà, un canvi que es notarà molt més en comarques interiors i de muntanya que no pas a la costa.

Caldrà esperar a mitjans de la setmana que ve per veure un temps amb més sol i amb migdies una mica més primaverals. El canvi de temps dels pròxims dies rebaixarà la humitat en general i farà que la setmana que ve no hi hagi tants núvols baixos ni tanta pols en suspensió, però això no ho començarem a notar fins dimarts o dimecres.