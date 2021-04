Cap de setmana amb nits fredes i alguns xàfecs curts però intensos

Escolta aquí la previsió del temps

Fa dies que la temperatura no és gaire primaveral, però el canvi de temps d'avui i demà ens farà tornar fins i tot a un ambient d'hivern. La baixada de la temperatura no serà igual a tot arreu. Aquest divendres al migdia el termòmetre es quedarà especialment curt a la Catalunya Central i en comarques de Ponent, on les màximes no passaran ni dels 10 graus. Aquesta nit el termòmetre tornarà a baixar dels 5 graus a la majoria de comarques interiors i prelitorals, i tant al Pirineu com a la Catalunya Central glaçarà de forma extensa.

Tot això acompanyat d'un temps insegur i amb ruixats irregulars que no afectaran totes les comarques. Avui en molts indrets el dia serà variable, amb més núvols que clarianes però gairebé sense pluja. Serà sobretot al Prepirineu i a la Catalunya Central, on hi descarregaran xàfecs puntualment abundants que poden fer nevar fins als 700 o 800 metres, sobretot a la tarda i al vespre.

Al voltant de Barcelona i en àmbits com el Vallès, la Selva, el Maresme, el Gironès o el Baix Empordà és més probable que caigui un ruixat demà que no pas avui. Demà els xàfecs seran puntuals i de poca estona, però allà on plogui ho farà amb intensitat, i potser fins i tot amb tempesta i calamarsa o calabruix. Demà els xàfecs també apareixeran de forma sobtada i intensa a les Balears. En canvi, a Ponent i al sud de Catalunya ja predominarà clarament el sol. La nit de dissabte a diumenge nevarà al vessant nord del Pirineu fins a cotes baixes.

Diumenge farà més sol que demà, i només hi haurà algunes nuvolades de tarda al Pirineu i en punts de la Serralada Transversal. Diumenge a primera hora es repetiran les glaçades puntuals en comarques interiors i prelitorals, però en canvi al migdia la sensació ja serà més de primavera. Demà i diumenge bufarà tramuntana al nord de la Costa Brava i el mestral es deixarà sentir amb menys intensitat a les Terres de l'Ebre. El vent no serà fort, però farà augmentar la sensació de fred.

La setmana que ve no serà tan hivernal, però tampoc hi haurà una explosió primaveral a mitjà termini. Dilluns sí que serà un dia més càlid, però durant bona part de la setmana les temperatures de més de 20 graus seguiran sent escasses. Arribarem a Sant Jordi amb un ambient una mica més càlid. És bastant possible que Sant Jordi sigui l'inici d'un cap de setmana, ara sí, amb temperatures purament primaverals.

Pel que fa a l'estat del cel, els dies que s'entreveuen més inestables de cara a la setmana que ve són dimarts i dimecres. No hi ha indicis de cap tongada de pluja general, però segurament es repetiran alguns xàfecs intermitents sobretot en punts del Pirineu i el Prepirineu. En canvi, per Sant Jordi les opcions de pluja són força baixes amb els mapes d'avui.