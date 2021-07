La méteo: torna la calor intensa de mitjans de juny, però no a tot arreu per igual

Aquesta matinada no ha sigut més calorosa que l'anterior. Les temperatures s'han mantingut respecte a l'última nit, i són valors totalment normals per a l'època, com a mínim en el context de l'última dècada. Més d'un 30% de les estacions del Meteocat de les quals fem seguiment diari encara han baixat dels 15 graus de matinada, cosa que vol dir que les nits encara no són tan caloroses com les de mitjans de juny.

Al migdia avui farà més calor que ahir, tot i que la pujada es notarà sobretot a l'Empordà i en alguns punts del Pirineu. El fet que avui el vent de sud bufi una mica més que els últims dies farà que la temperatura es dispari 3 o 4 graus al nord-est, mentre que en general la pujada serà molt més discreta. El dia estarà clarament predominat pel sol, tot i els núvols baixos que hi ha hagut a primera hora en algunes comarques de Tarragona i sobretot al nord del País Valencià. A la tarda les nuvolades del Pirineu no deixaran ruixats enlloc.

El cap de setmana començarà a baixar la temperatura en alguns indrets, mentre que a prop de mar arribarà el pic de calor de la setmana. Demà les màximes s'acostaran als 35 graus en molts punts del prelitoral i de les Terres de l'Ebre, mentre que a Ponent i al Pirineu la temperatura començarà a baixar. Diumenge al migdia el pic de calor encara serà més fort a prop de mar, però en canvi a la tarda el vent girarà a gregal i tramuntana i la sensació tèrmica baixarà sobtadament.

Diumenge cal vigilar que el temps no sorprengui: fins al migdia farà molta calor a prop de mar però a la tarda refrescarà clarament. Aquesta pujada de temperatura a la costa i al prelitoral farà que les nits tropicals augmentin clarament i que a l'est costi més de dormir que els últims dies. La ponentada farà que diumenge el termòmetre fregui els 40 graus a la costa valenciana, i tant diumenge com l'inici de la setmana que ve també seran de calor molt intensa a les Balears.

Pel que fa a l'estat del cel, tots aquests canvis comportaran que el cel estigui més enterbolit a estones, sobretot diumenge, però el sol seguirà predominant. Demà i diumenge reapareixeran alguns ruixats sobtats al Pirineu, però res fa pensar en grans tempestes. Els xàfecs afectaran sobretot l'extrem nord de la serralada, tot i que no són descartables també en comarques interiors de Girona. En general pluges poc abundants.

La setmana que ve s'entreveuen més moviments de masses d'aire que faran pujar i baixar el termòmetre. El pic de calor del cap de setmana a la costa es moderarà dilluns, però tot apunta que dilluns i dimarts encara tindrem temperatures altes en general. En canvi, a partir de dimecres és força probable una entrada d'aire més fresc que faci tornar el termòmetre a valors molt més raonables.

Aquest cap de setmana tornarà a fer molta calor com ja va passar a mitjans de juny, però tot apunta que per ara les temperatures molt altes seguiran sense instal·lar-se. Hi ha poques possibilitats que la setmana que ve hi hagi una tongada de ruixats que pugui ser una mica extensa, però sí que és possible que a mitjans de la setmana que ve les tempestes de tarda puguin ser més destacables al Pirineu.