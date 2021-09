La méteo: cap de setmana amb regust d'estiu i només xàfecs puntuals

BarcelonaAquesta matinada ha tornat a ser notablement fresca i de tardor. D'entre les mínimes destaquen els 6 graus del Pont de Suert, els 10 d'Olot i de Vic o els 11 de Girona. Només en alguns punts del Montsià la mínima s'ha arribat a quedar per sobre dels 20 graus, en part a causa dels núvols baixos que s'hi han format de matinada. En el conjunt de Catalunya la mitjana de les mínimes ha pujat algunes dècimes respecte a ahir i ha sigut plenament normal per a l'època en el context de l'última dècada.

Al migdia avui la temperatura serà més alta que els últims dies. Les màximes superaran amb més facilitat els 25 graus però no saltaran per sobre dels 30. Aquest divendres serà un dia enterbolit per bandes de núvols prims, uns núvols que seran més espessos al sud i a Ponent que no pas al nord-est. Circularan sobretot entre el matí i el migdia. Avui no es repetiran els xàfecs dels últims dies.

Demà la bossa d'aire fred en altura que ha complicat el temps dels últims dies tornarà a acostar-se al Mediterrani, però només de manera transitòria i ja més desgastada. Això provocarà que el dia sigui variable i una mica insegur, tot i que els ruixats seran escassos. Els xàfecs seran sobretot probables a la tarda i en sectors del Pirineu i Prepirineu occidentals. També al Montsec i al pla de Lleida en menor mesura s'hi podrien escapar algunes gotellades.

Diumenge el temps serà més assolellat i estable. Aquesta, de fet, serà la tònica també de l'inici de la setmana que ve. Després d'uns quants dies de tongades de ruixats força seguides, la primera part de la setmana que ve el temps serà tranquil, potser amb intervals de núvols però gairebé sense pluja. A partir de dimecres en tot cas podrien reaparèixer alguns xàfecs al Pirineu i a la Catalunya Central.

Demà i diumenge la temperatura pujarà més que avui. Els migdies del cap de setmana tindran un to bastant estiuenc, amb màximes a prop dels 30 graus en comarques prelitorals i a la Catalunya Central. A Ponent dilluns podria ser el dia de més calor, però a mesura que avanci la setmana que ve lentament el termòmetre anirà baixant.

El més probable amb els mapes d'avui és que a partir de dijous hi hagi un segon tast d'ambient purament d'octubre, amb temperatures similars o fins i tot una mica més baixes que les de dimarts o dimecres passats. El pic de temperatura, per tant, serà breu, i tot fa pensar que el mes d'octubre començarà amb una sensació de tardor força evident.

La temperatura del mar ha baixat clarament aquesta setmana segons les observacions de Diego Lázaro. Ahir dijous el mar estava a 24,3 graus a Barcelona, només dues dècimes per sobre de la mitjana dels últims 15 anys. Durant l'última setmana la temperatura de l'aigua ha baixat més d'un grau.